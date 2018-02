USIMINAS LANÇA PORTAL WEB PARA ACESSO AO GARIMPANDO OPORTUNIDADES

A Usiminas e a Fiemg Vale do Aço reuniram-se na última quarta-feira (31) com empresas que fazem parte do projeto Garimpando Oportunidades para apresentar a nova ferramenta de gestão do programa, a plataforma web. Já disponível e preparado para receber o cadastramento dos fornecedores potenciais de toda a região do Vale do Aço, o novo portal é um avanço que promete mais eficiência ao processo.

O Garimpando Oportunidades é ancorado pela Usiminas, com gestão executiva e administrativa da Fiemg, e fomenta a competitividade e o desenvolvimento da indústria regional, abrindo espaço para que fornecedores locais se integrem às necessidades de empresas parceiras. Na busca por oferecer mais acessibilidade e eficiência na gestão do programa, o portal foi desenvolvido pela Gerência Corporativa de Governança e Sistemas de Gestão da Usiminas e permite desde o cadastro do potencial fornecedor a oportunidades de negócios, até emissão de relatórios de gestão. “A plataforma web é uma inovação importante para o Garimpando Oportunidades. A partir da sistematização, o processo de homologação e acompanhamento do programa ficará ainda mais transparente e seguro”, garante Henrique Hélcio Eleto, coordenador geral do programa pela Usiminas.

O gerente da Fiemg, Wantuir José de Caires, explica que “o Garimpando Oportunidades faz uma conectividade da demanda das empresas com os fornecedores que têm expertise para atender”. Para ele, “a plataforma web é uma inovação do processo que vem em momento oportuno para trazer vantagens a todos, permitindo maior acessibilidade”.

Os fornecedores presentes no lançamento receberam instruções de como manusear a plataforma web e também tiveram a oportunidade de dar sugestões de melhorias. O gerente de Produção Bruno Barros Fernandes, da Emfer Estruturas Metálicas, considerou bastante útil a plataforma que permite ao fornecedor conhecer e participar das oportunidades. “O programa permitiu uma proximidade entre demandante e fornecedor e nos dá oportunidade de oferecer produtos com maior valor agregado. O portal dará mais agilidade ao processo e permitirá que conheçamos todas as demandas disponíveis, o que abre espaço para que o próprio fornecedor avalie se tem ou não expertise para atender e, a partir daí, defina se participa da concorrência”, afirma Bruno que comemorou o avanço no processo.

A PLATAFORMA WEB

A plataforma é composta por dois módulos, um com acesso público e outro administrativo. No módulo Público, que pode ser acessado pelo endereço www.garimpandooportunidades.com.br, as empresas interessadas realizam e atualizam seu cadastro. Além disso, os usuários podem visualizar as oportunidades de negócio disponíveis e candidatar-se a elas. “As avaliações técnicas também ficam disponíveis para consulta do fornecedor potencial. O módulo público conta com manual explicativo e o fluxo do programa disponibilizado de forma gráfica e intuitiva. Caso o fornecedor potencial tenha alguma dúvida, a plataforma conta com um formulário de Fale Conosco”, explica Eleto.

Já no módulo administrativo, os gestores do Programa têm todo o controle das candidaturas através de relatórios, acompanhamento das rodadas de negócio e das oportunidades. Dessa forma todas as informações estão centralizadas e estruturadas para promover uma melhor gestão do Programa Garimpando Oportunidades.

Para o desenvolvimento da plataforma web foram necessários quatro meses de trabalho integrado entre a Gerência Corporativa de Governança e Sistemas de Gestão da Usiminas, da Gestão de Coprodutos e Sustentabilidade e áreas relacionadas na Usiminas e da Fiemg Vale do Aço.