USIMINAS INCENTIVA A EDUCAÇÃO CONTINUADA ENTRE OS EMPREGADOS

O Centro Universitário do Leste de Minas – Unileste lança na noite de hoje (23) o curso de Especialização em Gestão da Manutenção. Desenvolvido em parceria com a Usiminas, o curso tem entre seus objetivos atender uma demanda da empresa de capacitar seus engenheiros oferecendo expertise na área de manutenção.

A especialização atenderá 40 alunos, sendo 70% de engenheiros da Usina de Ipatinga e 30% da comunidade. “A manutenção vive um novo momento, em que deixa de ser vista como despesa e passa a ser vista como vantagem competitiva, por isto a importância de prepararmos nossos empregados para atuar de forma preventiva”, afirma o Diretor de Manutenção da Usiminas José Luis Llanos. Segundo ele, “a Usiminas volta a investir na qualificação profissional do empregado e a parceria com o Unileste é uma forma de preparar novos líderes”.

A aula inaugural será proferida pelo reitor do Unileste, Genésio Zeferino, com participação do Diretor da Usiminas José Luis Llanos.