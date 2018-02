ÚLTIMO MINUTO: TERNIUM E NIPPON FECHAM ACORDO PARA GOVERNANÇA DA USIMINAS

A Ternium S.A. anunciou nesta quinta-feira (8) que a sua subsidiária Ternium Investments S.à.r.l. fechou um acordo vinculante e de efeito imediato com a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), estabelecendo certas novas regras de governança para Usiminas. O acordo envolve também certos compromissos para a resolução dos litígios judiciais.

As novas regras de governança para a Usiminas incluem, entre outros, um mecanismo de alternância para a indicação do presidente executivo (CEO) e do presidente do Conselho de Administração (chairman), como também um novo mecanismo para indicação de outros membros da diretoria da Usiminas. Adicionalmente, o acordo incorpora um mecanismo de saída.

O direito de indicação do CEO e do Chairman alternará entre a Ternium e a NSSMC em intervalos de quatro anos, compreendendo dois períodos consecutivos de dois anos cada um. Para os quatro anos iniciais, a Ternium terá o direito de indicar o CEO e a NSSMC terá o direito de indicar o presidente do Conselho de Administração. Inicialmente, a Ternium e a NSSMC pretendem indicar Sérgio Leite para CEO da Usiminas e Ruy Hirschheimer para presidente do Conselho de Administração, respectivamente. A diretoria da Usiminas será composta por um total de seis membros (incluindo o CEO e cinco vice-presidentes), indicando a Ternium e a NSSMC três membros cada.

O compromisso inclui um mecanismo de saída, que consiste em um procedimento de compra e venda, que pode ser exercido a qualquer momento durante a vigência do atual acordo de acionistas da Usiminas e, após transcorridos quatro anos e meio, a partir da próxima eleição da diretoria da Usiminas, em maio de 2018.

Esse procedimento de compra e venda permitiria tanto a Ternium como a NSSMC adquirir a totalidade ou a maior parte das ações da Usiminas detidas pela outra parte. Como parte desse acordo, a Ternium e a NSSMC darão todos os passos necessários para terminar ou resolver amigavelmente todas as disputas judiciais e administrativas pendentes que envolvem a Ternium, a NSSMC, suas afiliadas ou a Usiminas, além de atuais ou anteriores membros da administração da Usiminas, que surgiram nos últimos anos na relação com a Usiminas, com a visão de reconstruir a confiança mútua e fortalecer a parceria na Usiminas.

RENTABILIDADE

A Usiminas vem melhorando constantemente a sua rentabilidade e a sua força financeira, conforme demonstrado nos recentes resultados financeiros, após superar certas dificuldades financeiras mediante a ativa implementação de várias medidas, incluindo a otimização da sua estrutura produtiva, um aumento de capital e uma reestruturação de dívida. A Ternium, conjuntamente com a NSSMC, está comprometida em avançar com a turnaround da Usiminas e a melhora de sua competitividade e do seu valor corporativo no melhor interesse da siderúrgica mineira e de todos os stakeholders.

Algumas das declarações contidas neste comunicado de imprensa são “projeções”. Essas se baseiam em opiniões e premissas atuais da administração e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos que podem causar resultados reais, desempenho ou eventos a diferirem materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações.

Esses riscos incluem, mas não se limitam a, riscos decorrentes de incertezas quanto ao produto interno bruto, demanda do mercado, capacidade de produção global, tarifas, ciclicidade nas indústrias que compram produtos de aço, além de outros fatores, que vão além daqueles sob controle da Ternium.

NIPPON

Procurada pela reportagem do CARTA DE NOTÍCIAS, a assessoria da Nippon Steel & Sumitomo no Brasil informou que devido ao fuso horário a empresa divulgará sua nota oficial até o final da noite de hoje.