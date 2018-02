ÚLTIMO MINUTO: NIPPON ELOGIA NOVA POLÍTICA DE GOVERNANÇA DA USIMINAS

A Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) está muito satisfeita com o acordo que acaba de celebrar com a Ternium-Techint em relação ao estabelecimento de uma nova política de governança para a Usiminas. O grupo empresarial japonês se manifestou, através de nota, na noite desta quinta-feira (8).

A política de governança, segundo a nota, “sempre foi, ao longo dos últimos anos, uma demanda da NSSMC, que entende tal medida como essencial para garantir uma visão de longo prazo e competitividade para a Usiminas. Com esse objetivo em mente, o acordo também prevê o fim de todos os atuais litígios entre os dois controladores da siderúrgica”.

O comunicado prossegue lembrando que “a NSSMC tem sido parceira da Usiminas desde 1958, e se orgulha muito de sua história no Brasil e de sua atuação na companhia – e por esse trabalho conjunto que gerou tantas conquistas ao longo de 60 anos de investimentos e compromissos no país. Esta nova política de governança vai garantir para a Usiminas as melhores condições para que a companhia mantenha seu papel de liderança na siderurgia brasileira”.