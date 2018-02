“TROTE CIDADÃO” NO COMBATE AO AEDES EM IPATINGA

Prevenção e conscientização são os instrumentos mais eficientes para a eliminação de focos água parada e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, da febre Chikungunya e do Zika vírus. Com o objetivo de disseminar junto à população as ações prioritárias na luta contra estas doenças, profissionais da Secretaria de Saúde de Ipatinga seguem realizando um intenso trabalho de propagação de informações, desta vez em parceria com os alunos do primeiro período do curso de Medicina do Instituto Metropolitano de Ensino Superior (Univaço). Na tarde desta segunda-feira (19), os estudantes participaram de treinamento com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde sobre as arboviroses.

Nesta terça (20) e quarta-feira (21), a campanha com a participação dos estudantes universitários e denominada “Trote Cidadão” será realizada nas principais praças dos bairros Bom Jardim e Esperança, núcleos habitacionais onde o índice de infestação do mosquito é alarmante, de 12,5% e 6,5%, respectivamente, conforme revelou o primeiro Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti de 2018.

Juntamente com os Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, cerca de 80 estudantes participarão do trabalho de conscientização da comunidade sobre a importância de se manter uma rotina de vistoria em casa e também no trabalho, dos locais que possam acumular água parada e facilitem a reprodução do Aedes. A ação será realizada das 8h às 13h.

Nesta terça, no bairro Bom Jardim, serão montadas tendas com jogos educativos para as crianças e acontecem apresentações dos alunos do Centro Comunitário da União de Defesa da Comunidade (UDCBJ). Ainda, estão previstas atividades esportivas com os profissionais da Academia da Saúde.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Mara Fernanda, reforça a importância de todos os segmentos da sociedade unirem forças com o poder público para o combate às arboviroses. “Os índices estão preocupantes e precisamos que a população mude de atitude, tornando rotina os cuidados com seus quintais, para que seja eliminado o ciclo de reprodução do mosquito. Nós estamos em alerta e essa luta é de todos os ipatinguenses”, pontua.