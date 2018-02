SINDIMIVA PROMOVE CAPACITAÇÃO SOBRE CUSTOS E PRECIFICAÇÃO

Manter-se atualizado quanto a uma gestão metodológica e sistêmica de todo ambiente empresarial tornou-se fundamental para a sustentabilidade dos negócios, e, buscando capacitar os empresários e colaboradores do setor metalomecânico, o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço, Sindimiva, promoveu na manhã desta quarta-feira, 21, o mini workshop “Gestão de Custos e Precificação”.

Voltado para profissionais das áreas de gestão financeira, compras, logística e produção, a capacitação teve como foco principal a utilização eficiente dos recursos disponibilizados dentro dos processos industriais, comerciais ou de serviços, abordando as estratégias de precificação, planejamento, orçamento, metas, dentre outros temas, com atividades e exercícios práticos.

De acordo com o palestrante Raimundo Lucas, administrador de empresas e especialista em gestão de custos e de controladoria, o principal gargalo das indústrias, hoje, são os gestores, que estão no meio da pirâmide, estrategicamente. “Pessoas que têm o pensamento totalmente operacional, que acabam comprometendo o desenvolvimento e continuidade da empresa”, disse. Como solução para este gargalo, o especialista citou que existem centenas de ferramentas para auxiliar os gestores, apresentando três delas aos participantes.

Mayra Carvalho, da empresa Ramac, participou da capacitação e observou que, além das ferramentas que a empresa desconhecia, existem novidades a serem acrescentadas àquelas que já estão sendo utilizadas na empresa. “Notamos que algumas ferramentas apresentadas são mais completas e podem aprimorar nosso processo. Conhecemos, também, outras, como a de precificação, por exemplo, que pode ser um facilitador desta área, com informações mais precisas e de fácil utilização”, disse.

O mini workshop foi uma parceria do Sindimiva com a Price Núcleo de Negócios. Para mais informações sobre a capacitação, entre em contato pelo telefone 3824-2710, no Sindimiva.