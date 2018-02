SEBRAE SELECIONA EMPRESAS PARA O MINAS FRANQUIA

O Sebrae Minas vai selecionar pequenas empresas para a terceira turma do projeto Minas Franquia, em Ipatinga. Os empreendedores interessados em saber mais sobre este processo podem participar, no dia 28 de fevereiro, da palestra Como tornar sua empresa franqueadora. As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo telefone (31) 3830-3300.

Em 2017, três novas franquias do Vale do Aço foram apresentadas ao mercado, em um evento realizado em parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). As franqueadoras ForDoctor Contabilidade e Assessoria Financeira para Médicos, Gran Gelato Gelateria Italiana e Multiclínica Mais Saúde foram graduadas por meio do programa Minas Franquia, cujo objetivo é fomentar o sistema de franchising em Minas Gerais e estruturar micro e pequenas empresas com potenciais de crescimento para que possam se tornar franqueadoras, propiciando oportunidades de expansão. As empresas receberam suporte do Sebrae Minas durante o processo de preparação da documentação de franquias exigida pela legislação, além de cursos e consultorias.

MERCADO PROMISSOR

Segundo a ABF, o mercado de franquias em Minas Gerais faturou R$3,1 bilhões no 3º trimestre de 2017. Isso representa um crescimento de 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, maior do que a média da Região Sudeste, que ficou em 7,9%.

O mercado mineiro representa 7,5% do faturamento nacional de franquias, de R$ 41,850 bilhões nos meses de julho a setembro de 2017. Minas Gerais é o quarto estado em número de empresas franqueadoras e o terceiro em unidades de franquias em operação. Nas primeiras colocações em ambos os rankings estão São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente.

Em todo o país, os segmentos que concentram a maior parte das unidades franqueadas são Alimentação (34%), Serviços Educacionais (18%), Saúde e bem-estar (16%) e Moda (14%).

MINAS FRANQUIA

A iniciativa pretende estimular o mercado em Minas Gerais, oferecendo aos pequenos negócios outras oportunidades de expansão. Seu objetivo é contribuir para fomentar o sistema de franchising no estado e estruturar empresas com potencial de crescimento, para que se tornem franqueadoras, nos termos estabelecidos na Lei Brasileira do Franchising (Lei Federal 8.955/94), auxiliando-as na elaboração de suas Circulares de Oferta de Franquia.

O Minas Franquia é composto de instrutoria e consultoria, com 160 horas de atividades para atendimento a até dez empresas no período de seis meses a um ano.

Serviço:

Data: 28 de fevereiro de 2018

Horário: 15h

Local: Sebrae Minas (Av. Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre)

Informações e inscrições: (31) 3830-3300