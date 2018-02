ROMANTISMO SERTANEJO NO SHOPPING VALE DO AÇO

Clássicos do sertanejo “bem românticos” e alguns clássicos da MPB, essa é a proposta da jovem cantora Mariana Rodrigues, atração desta quinta-feira, na praça de alimentação do Shopping Vale do Aço. “Um show de muita animação e carinho especial para quem deseja curtir o princípio da noite no mall”, comenta a cantora.

Cantora precoce, já tocava violão aos 9 anos de idade e aos 13 já se profissionalizou. Mariana impressiona pela simpatia e charme, dona de uma voz suave que aquece corações. Estudante de fonoaudiologia, a cantora vive uma rotina de viagens para BH, para prosseguir com seus estudos, e finais de semana com shows no vale do aço.

“A minha expectativa é de que a casa esteja lotada. Quero que os clientes peçam muitas músicas e que eu faça um show bastante animado para todos”, conta, de forma bem alegre, a cantora.

Serviço:

Quintaneja – Mariana Rodrigues

Data: 22/02

Horário: 19h30

Local: Praça de alimentação

Show gratuito