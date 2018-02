RIO DOCE SOBE, MAS AINDA NÃO ULTRAPASSA COTA DE ALERTA

A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), informa que nas próximas horas o nível do Rio Doce deve se aproximar da cota de alerta (1,90 na régua do SAAE).

A tendência é que o rio permaneça estável no decorrer do dia, mas para evitar prejuízos, a Prefeitura de Valadares alerta par que todo aqueles que moram em áreas ribeirinhas, tomem providências no sentido de proteger suas famílias e seus bens.

A orientação da Coordenadoria é para que a população fique atenta às novas informações que poderão ser repassadas pela Prefeitura caso haja alteração significativa.

Em caso de dúvida, ligue 199.