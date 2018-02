QUINTAJENA NO SHOPPING VALE DO AÇO COM MIRANDA SOUZA

Basta ligar a rádio para termos uma amostra do som dominante: o sertanejo. O público já conhece as vozes e sucessos de Simone e Simara, Marilia Mendonça, Nayara Azevedo e outros. Miranda Souza, que se apresenta nesta quinta, na praça de alimentação do Shopping Vale do Aço, é uma coletânea viva de interpretações das chamadas “divas do sertanejo”. A cantora também respeita as raízes do estilo, prestando homenagens em interpretações de duplas consagradas como: Milionário e Zé Rico, Leandro e Leonardo.

Envolvida com música desde “criancinha”, Miranda Souza coleciona em seu portfólio apresentações em festivais. Com uma carreira iniciada em apresentações informais, hoje a cantora se profissionalizou e vive completamente da música. Casada, mãe de dois filhos, a cantora diz viver um “perfeito balanço de realidades”, onde frequentemente está com um microfone na mão seja como cantora ou locutora na área comercial.

“Espero com essa apresentação divulgar meu trabalho no vale do aço, ver na plateia amigos e pessoas que não vão habitualmente a barzinhos. A área do shopping é tranquila e agradável, facilita muito isso.”, afirma Miranda Souza.

Serviço:

Quintaneja – Miranda Souza

Data: 08/02

Horário: 19h30

Local: Praça de alimentação

Show gratuito