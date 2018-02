PROGRAMA “NEGÓCIOS JÁ” DISCUTE FUTURO DA USIMINAS

O jornalista William Saliba, diretor do CARTA DE NOTÍCIAS, foi convidado para participar do programa “Negócios Já”, exibido pela TV Cultura Vale do Aço, na última segunda-feira (29), às 20h30. No bate-papo entre o convidado e o apresentador Ronaldo Soares – também colunista de economia e negócios do Diário do Aço –, foram analisados o processo de recuperação da Usiminas, sob gestão do presidente Sérgio Leite; o conflito entre os dois maiores grupos acionistas da siderúrgica; como também os demais projetos industriais e de infraestrutura acompanhandos pela Fiemg que possibilitarão a retomada do crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Aço.

A entrevista pode ser assistida clicando no link: https://youtu.be/XmDx2B61ggM