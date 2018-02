PROGRAMA ANDANÇAS RETORNA COM SUAS ATIVIDADES

Na última terça-feira (6), foi realizado, na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo, recepção de boas-vindas aos mais de 800 alunos do Programa Andanças. O Programa é desenvolvido através de parceria entre Fundação Aperam Acesita, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo e Prefeitura de Timóteo.

O momento foi para relembrar com os alunos os objetivos do Programa e compartilhar as expectativas do ano que se inicia. Além disso, aconteceram atividades integrativas, inspiradas no tema carnaval.

Para a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Vera Antunes, metas foram traçadas para este ano, a fim de qualificar ainda mais o Programa e aumentar o número de adesão ao mesmo.

Há mais de 20 anos, o Programa Andanças vem oferecendo diversas ações aos participantes, focadas em práticas alternativas de saúde (hidroginástica, natação, alongamento, dança); palestras e seminários temáticos, entre outros. A proposta é promoção da saúde e melhores condições de vida do público.

CORAL INFANTOJUVENIL DA APERAM RETORNA AOS SEUS ENSAIOS

O Coral Infantojuvenil da Aperam South America também retoma suas atividades no próximo dia 20 deste mês. O grupo conta com 27 alunos com a faixa etária de 8 a 14 anos de idade. Os ensaios acontecem sempre às terças e quintas-feiras, às 18h, na Fundação Aperam Acesita, sob a regência da maestrina Josiane Drumond Ulhôa.

Durante as aulas, as crianças têm a oportunidade de aprender novos gêneros musicais, além de desenvolver educação vocal e respiratória, musicalização, capacidade de concentração e memória. Mais informações pelo telefone 3849.7744.