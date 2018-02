PRESIDENTE DA USIMINAS APRESENTA RESULTADOS À COMUNIDADE

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, estará nesta sexta-feira (16), em Ipatinga, para uma série de reuniões e encontros com a comunidade do Vale do Aço. A partir das 14h, ele participa de evento no auditório da Faculdade de Direito de Ipatinga (Fadipa) para apresentar os resultados consolidados da empresa no ano passado, e comentar as expectativas para o futuro. O encontro, que será realizado no auditório da faculdade, contará com a presença de lideranças comunitárias convidadas.

Serviço:

Encontro com o Presidente da Usiminas

Local: Fadipa – Rua João Patrício Araújo, 195 – Veneza

Data: 16/02/2018

Horário: 14 horas