NIPPON ANUNCIA DIA 20, VENCEDOR DO PRÊMIO DE JORNALISMO

A “1ª edição do Prêmio Nippon de Jornalismo – Uma História de Encontros” terá o seu resultado revelado na próxima terça-feira (20), às 19h30, em cerimônia reservada a convidados no Museu Inimá de Paula. O vencedor irá ganhar uma viagem de sete dias ao Japão, com direito a acompanhante, no valor total de R$ 20 mil. Além do grande premiado da noite, serão homenageados com Menção Honrosa os destaques em três categorias: TV e Rádio, Mídia Impressa e Mídia Digital.

A premiação é uma iniciativa da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), uma das maiores acionistas controladoras da Usiminas, com o objetivo de valorizar as matérias e os jornalistas que resgataram as diversas histórias entre mineiros e japoneses, nos últimos 60 anos de parceria, desde a assinatura do acordo Lanari-Horikoshi. “Os jornalistas têm uma grande responsabilidade no registro da história de seu país, estado, cidade, comunidade. Nós, japoneses, acreditamos na importância desse trabalho para as futuras gerações. Foram muitas reportagens emocionantes e acho que os jurados terão dificuldade para eleger um vencedor”, destaca Kazuhiro Egawa, diretor para as Américas da NSSMC.

As matérias elegíveis para o prêmio foram veiculadas durante o ano 2017 até o último dia da inscrição em 19 de janeiro deste ano. O material foi avaliado por um júri de sete profissionais renomados no mercado mineiro da Comunicação, por critérios como qualidade editorial, criatividade, relevância para a sociedade, adequação ao briefing, entre outros. Todo o processo foi auditado pela Walter Heuer, renomada empresa do setor, responsável por várias auditorias de premiações mineiras e nacionais.

A Região Metropolitana do Vale do Aço conta com alguns representantes no concurso, dentre eles o jornalista William Saliba, diretor do portal Carta de Notícias e colunista da revista PQN. Na oportunidade, o profissional com quase 50 anos de jornalismo, conta na matéria intitulada “Hashi & Pão de Queijo”, toda a trajetória vivida por ele mesmo desde o início da fundação da Usiminas com a chegada dos japoneses à Ipatinga.

A 1ª edição do Prêmio Nippon de Jornalismo tem o apoio do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (Sindijori), do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG), da Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt) e do Mercado Web Minas (MWM).