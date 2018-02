“PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ” É ABERTO NESTA SEXTA, EM IPATINGA

Com a presença de todo o secretariado, vereadores e grande número de servidores da administração municipal, na manhã desta quinta-feira (1), no auditório da Faculdade de Direito de Ipatinga (Fadipa), o prefeito Sebastião Quintão e o vice Jésus Nascimento anunciaram a retomada do programa “Prefeitura Mais Perto de Você” a partir desta sexta (2), na Regional IV da cidade. A primeira etapa será concluída no dia 24 de fevereiro, com atividades concentradas diante da Escola Márcio de Andrade Guerra, no bairro Veneza II, próximo à Unidade Básica de Saúde.

A partir deste final de semana, a Administração vai intensificar as ações de resposta às demandas emergenciais das comunidades de forma setorizada. Todas as nove regionais do município serão assistidas mês a mês, até o dia 28 de julho, sendo que ao final de cada ciclo haverá uma série de serviços assistenciais oferecidos à população, em regime de mutirão.

AVANÇOS CONQUISTADOS

Durante o evento desta quinta, foram ressaltadas algumas das principais conquistas alcançadas pelo governo em atendimento a necessidades básicas da população, em 2017, apesar de dificuldades extremas geradas por uma dívida de mais de R$ 400 milhões.

O prefeito Sebastião Quintão pontuou que “os salários do pessoal da ativa, bem como o 13º e férias têm sido mantidos em dia, e também vêm sendo possíveis investimentos importantes graças a parcerias privadas, o respaldo de nossos representantes na área federal (em especial o deputado Leonardo Quintão, com mais de R$ 8 milhões assegurados para a Saúde), muitas economias e o comprometimento das equipes de trabalho”.

O Executivo enumerou contenções de gastos com “água, combustíveis, horas-extras, diárias, papel, energia elétrica e suspensão dos telefones corporativos, o que possibilitou um verdadeiro milagre que foi o pagamento de R$ 70 milhões das dívidas e compromissos honrados também com todos os fornecedores, com a retomada da credibilidade”.

Ele citou entre alguns dos feitos mais relevantes a reabertura do estádio Ipatingão; 90% das obras de construção do campus do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) concluídas – com perspectiva de inauguração em março – e dezenas de vagas abertas para curso superior presencial gratuito de engenharia; melhoria significativa do atendimento na UPA, Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde, com mais recursos e horários ampliados, mutirões de exames e cirurgias; liberação de verbas para construção de 800 apartamentos pelo programa Minha Casa, Minha Vida; modernização de toda a iluminação da cidade e a edificação de sete novas creches, cinco delas já em fase de inauguração, além da reativação do Banco de Alimentos, um dos pilares para o objetivo de reabertura do Restaurante Popular.

RETOMADA DA CREDIBILIDADE

Para dar uma ideia do que tem sido a retomada da credibilidade na rede municipal de ensino, o prefeito observou que ao concluir o seu primeiro mandato havia 22 mil alunos matriculados, número que foi encontrado em 18.700 no ano passado e agora está sendo elevado a 25.870.

Em sua fala, o vice-prefeito Jésus Nascimento estimulou os servidores a procurarem “dar o máximo de si, cada um em sua função, porque a sociedade espera muito de nós e cada um representa aquilo que projetamos, queremos e podemos realizar para o bem da cidade”.

Também se pronunciaram durante o evento, antecipando algumas das ações que suas pastas projetam para o programa “Prefeitura Mais Perto de Você”, os secretários de Esporte, Cultura e Lazer, Carlos Oliveira; de Obras, Eduardo Villani; de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Gilmar Luciano Alves; Executivo, Paulo Sérgio Julião, e de Assistência Social, José Osmir de Castro. O secretário de Saúde, Ededwin Cruz, foi representado pela secretária Adjunta Claudiana Azevedo. Em nome dos vereadores, falou o líder de governo, Jadson Heleno.