PRAÇA CEU EM TIMÓTEO RECEBE MUTIRÃO DE LIMPEZA

Nesta quinta-feira (08), a Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria de Obras, Serviços e Meio Ambiente, iniciou um mutirão de limpeza na Praça CEU, no bairro Vale Verde.

No mutirão, são executados serviços de poda, capina, roçada e melhoria no acesso à Escola Municipal do Novo Tempo, que receberá agregado siderúrgico no período de estiagem, para facilitar a passagem dos que utilizam o local.

Vários outros pontos da cidade também já receberam os serviços, como o Forno Hoffman, Unidade Básica de Saúde do Ana Rita, antigo Clube Chopana e o local da construção da nova UPA.

Além desses serviços, a Secretaria de Obras segue um cronograma de limpeza nos bairros. Atualmente, a equipe se encontra no bairro Nossa Senhora das Graças.

PRAÇA CEU

A Praça CEU é fruto da parceria do Ministério da Cultura e o município de Timóteo. A estrutura possui três mil metros quadrados de área construída, com dois prédios multiuso, quadra poliesportiva coberta, pista de skate, Telecentro, cineteatro/auditório com 60 lugares, biblioteca pública, salas multiuso, playground, equipamentos de ginástica e pista de caminhada, além de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Sudoeste.