PMI MODERNIZA OS SEMÁFOROS DA CIDADE

A Prefeitura de Ipatinga iniciou na tarde desta quarta-feira (7) um projeto de modernização da tecnologia dos semáforos da cidade. Os focos de lâmpadas halógenas estão sendo substituídos por LED.

O serviço começou no cruzamento das avenidas João Valentim Pascoal e Maria Jorge Selim de Sales, no Centro. Mas a expectativa é que, ainda neste ano, seja concluída a substituição de todos os pontos em funcionamento no município. No momento, a prioridade é para as vias com maior fluxo de pedestres.

Além de maior qualidade e melhoria das condições de segurança, o novo material assegura uma redução de consumo de energia da ordem de 30%.

“Anteriormente, com as lâmpadas halógenas, ao atravessar uma rua o pedestre tinha dificuldade em identificar se o semáforo liberava ou não a sua passagem. Com a substituição por LED, a luminosidade dos equipamentos é aumentada e fica mais perceptível essa visibilidade. Assim o pedestre pode atravessar a via com toda segurança. O motorista também terá sua visibilidade melhorada. A troca será dos focos semafóricos para pedestres, além do principal e auxiliar”, explica o titular da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Gilmar Luciano Alves.