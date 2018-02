PMI ANUNCIA A CONSTRUÇÃO DE 240 APARTAMENTOS NO NOVA ESPERANÇA

Realizar o sonho da casa própria está próximo de se tornar realidade para mais 240 famílias de Ipatinga. Na tarde desta terça-feira, 20, foi assinado o primeiro contrato viabilizado pelo governo atual, para a construção de 240 apartamentos no bairro Nova Esperança, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, para famílias com renda mensal de até R$ 1.800. O evento realizado na sala de reuniões do gabinete do prefeito, contou com representantes da Caixa Econômica Federal e do diretor da WR Construtora, empresa que está habilitada para a construção das unidades.

Serão construídos 15 blocos composto por 16 apartamentos cada, de 39m² com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro e deverão ser entregues antes do prazo previsto conforme o diretor da empresa responsável pela construção.

De acordo com o secretário de Planejamento do município, Athayde Campos de Carvalho, as obras terão início imediato. “As unidades são o ponto de partida para um amplo projeto de oferta de moradias para famílias de baixa renda na cidade, que deverão atender a critérios específicos de vulnerabilidade como famílias com portadores de deficiência, famílias chefiadas por mulheres e idosos e estejam listadas no CadÚnico”, concluiu o secretário.

O diretor da WR Construtora, Wallace Barreto, ressaltou a importância desse projeto, não só pela geração de emprego, mas para o crescimento da cidade. “Nós da WR temos o compromisso firmado e estamos satisfeitos por fazer parte desse projeto, por termos sido selecionados. É uma grande obra que nós vamos fazer em um prazo curto. Vamos iniciar as obras já no mês de março. Nós tomamos todos os cuidados com o meio ambiente, o acerto do terreno e na documentação para dar mais agilidade para o início das obras” concluiu.

REFLEXOS NA ECONOMIA

Além de contribuir para redução do déficit de moradias no município, estimado em 4.600 unidades, as construções vão gerar centenas de empregos diretos e indiretos, melhorando a renda de inúmeras famílias. “A construção civil é uma área que exige farta contratação de mão de obra, profissionais com diversificadas especializações. Além disso, responde muito rápido aos estímulos e movimenta uma ampla cadeia de segmentos da economia. Estamos certos de que essa nova frente de obras contribuirá significativamente para reverter o quadro de estagnação em que encontramos a cidade”, disse o prefeito Sebastião Quintão.