OPERAÇÃO TAPA-BURACOS É RETOMADA EM IPATINGA

Classificada em segundo lugar no processo licitatório realizado em janeiro pela Prefeitura de Ipatinga, a Construtora Belo Oriente iniciou nesta segunda-feira (19) uma nova operação tapa-buracos na cidade, que deverá atender prioritariamente os principais corredores de trânsito. O contrato é de um ano, para corrigir todos os pontos mais críticos da malha viária urbana do município. A empresa ficou habilitada para realizar o serviço após a desistência da primeira colocada, o que retardou a execução dos reparos.

A empresa iniciou o trabalho com a realização de cortes no asfalto para requadramento dos buracos (como é a recomendação técnica, para assegurar maior durabilidade às correções). Em seguida será lançada a massa asfáltica. A operação é uma ação emergencial – já que em função da antiguidade da malha viária, a solução mais definitiva e recomendável é o recapeamento.

A operação vai prosseguir de forma ininterrupta até o atendimento de todos os pontos identificados. A população pode fazer as indicações dos locais com demandas mais urgentes pelo telefone da Secretaria de Obras (3829-8198), de meio-dia às 18h.

As avenidas Selim José de Sales, no bairro Canaã, e João Valentim Pascoal, no Centro, foram algumas das vias onde aconteceram os cortes de requadramento nesta segunda-feira. Após os cortes, é feita a remoção do material descartável e a etapa seguinte é a aplicação da camada asfáltica.