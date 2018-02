MINISTRO ITALIANO INAUGURA CONSULADO EM BH

Quinze dias após a assinatura do acordo entre a Ternium e a japonesa Nippon Steel Sumitomo, acionistas majoritárias da Usiminas, a comunidade italiana celebrou mais uma importante conquista: o ministro italiano das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional, Angelino Alfano, desembarcou em Belo Horizonte para inaugurar a nova sede do Consulado da Itália na cidade. A solenidade aconteceu nesta sexta-feira (23). Alfano e o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, acompanhados do Embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini e da Cônsul da Itália em Belo Horizonte, Aurora Russi, cortaram juntos a faixa do cerimonial.

Estiveram presentes na solenidade o presidente da Ternium-Brasil, Paolo Bassetti; o prefeito de Betim, Vittorio Medioli; e o presidente da Fiemg, Olavo Machado Jr.

As novas instalações foram apresentadas às demais autoridades, convidados e membros da comunidade italiana que moram na capital mineira. Minas Gerais é um dos estados brasileiros com maior participação no mapa mundial de investimentos da Itália. O país, um dos mais importantes da Europa e um dos mais industrializados do mundo, possui instaladas em nosso estado empresas importantes como Ternium, Fiat, Ferrero, Stevanato, dentre outras.