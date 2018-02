LBV PRESENTEIA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM MATERIAL ESCOLAR

Aconteceu na última sexta-feira, (16), a entrega dos kits de material pedagógico da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro, para centenas de crianças e adolescentes que participam do programa Criança: Futuro no Presente!, no Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV), em Ipatinga/MG.

A ajuda serve de motivação para a continuidade dos estudos, além de representar um importante apoio aos pais e/ou responsáveis que não têm recursos para adquirir o material escolar. Os kits são compostos de acordo com a faixa etária dos atendidos e contém itens, a exemplo de: estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, cadernos, mochila, régua, entre outros.

Para celebrar, a Instituição reuniu, voluntários, parceiros, atendidos e colaboradores. Ao receberem o kit pedagógico, os atendidos ficaram muito felizes, elogiando a beleza, a qualidade e tudo que recebem.

A Legião da Boa Vontade acredita que a educação iluminada por valores espirituais, éticos e ecumênicos transforma o ser humano para melhor, por isso, há mais de 68 anos, ela atua ao lado das populações em situação de vulnerabilidade social.

Em Ipatinga, a instituição desenvolve o programa Criança: Futuro no Presente!, onde atendemos crianças e adolescentes e suas famílias, oferecendo um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E, a partir de março, iremos implementar o programa Vida Plena para pessoas a partir de 50 anos. Endereço do Centro Comunitário de Assistência Social da LBV: Rua João Patrício de Araújo, 225, Veneza I. Para outras informações, ligue: (31) 3822 – 8600 ou acesse o site www.lbv.org.