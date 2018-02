IPATINGA GARANTE R$ 4 MILHÕES PARA ZERAR FILAS DE CIRURGIAS

Com o apoio decisivo de uma nova emenda parlamentar do deputado Federal Leonardo Quintão, em atendimento a apelos feitos pela Prefeitura, o município de Ipatinga está dando mais um passo importante para zerar nos próximos meses as filas de espera por cirurgias especializadas. Algumas delas tinham até 12 anos quando o novo governo iniciou o mandato, segundo o secretário de Saúde, Ededwin Cruz.

O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (31), em reunião com a presença do prefeito Sebastião Quintão, o vice Jésus Nascimento, vereadores da Câmara Municipal, mais o titular da pasta de Saúde e representantes do Cisvales – Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales. O atendimento será feito simultaneamente por cinco hospitais credenciados para procedimentos de média e alta complexidade, a partir do próximo dia 5, com recursos iniciais da ordem de R$ 4 milhões.

Ainda na reunião desta quarta-feira, outra boa notícia foi dada para os ipatinguenses e, em especial, filiados à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI): será encurtado significativamente o caminho para atendimento aos idosos domiciliados no município, para realização de exames, consultas e cirurgias especializadas pelo SUS. Se antes eles tinham que ser encaminhados primeiramente às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em seguida à Policlínica Municipal para só depois serem inseridos no SAM (Serviço de Atendimento Médico), agora eles poderão ser direcionados diretamente a este último organismo. “Estamos respeitando em primeiro lugar o Estatuto do Idoso, priorizando os pacientes que trabalharam por longos anos até alcançarem a maturidade, como também a diretriz que evoca o princípio da equidade no SUS”, explicou o secretário de Saúde.

A informação foi muito festejada pelo vice-presidente da AAPI, Elias Caetano, que participou da reunião acompanhado do diretor de Comunicação da entidade, Wanderley Mendes Ribeiro. Segundo ele, cerca de 60% dos associados da entidade são ipatinguenses, fazendo jus a esse apoio juntamente com os seus familiares. Ele ainda informou que 14% dos associados têm idade acima de 79 anos, “daí a importância dessa parceria”.

Por determinação do prefeito Sebastião Quintão, o secretário municipal de Saúde esteve conhecendo de perto a estrutura da AAPI, de modo que pudesse ter uma visão mais ampla do seu alcance social. “A entidade presta um serviço muito importante como braço de apoio ao município na área da Saúde, com realização de milhares de consultas e exames a cada mês, e assim ela é copartícipe e corresponsável pelo bem-estar da nossa população. A exigência que fazemos para acolher também o seu público é que os sócios sejam efetivamente ipatinguenses, por uma questão legal”, explicou o prefeito.

As autoridades municipais ainda informaram que os novos benefícios à população estão sendo possibilitados graças a uma austera política de gestão, mesmo com uma dívida do Estado ao Fundo Municipal de Saúde que já chega à casa dos R$ 21 milhões.