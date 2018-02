IPATINGA ADOTA RODÍZIO DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA

Com a baixa procura da população pela vacina de febre amarela no município, a Secretaria de Saúde de Ipatinga decidiu retomar, a partir desta terça-feira (6), o rodízio para distribuição de doses, a fim de se evitar perdas nos postos de saúde. A Prefeitura recomenda a dose às pessoas saudáveis de nove meses a 59 anos de idade e que nunca se imunizaram contra a doença, além de estar com viagens programadas para áreas em que o vírus está circulando.

Na última semana, mais um macaco foi encontrado morto na cidade, desta vez no bairro Ferroviários. O Centro de Controle de Zoonoses realizou a coleta da carcaça, encaminhando-a para análise na Fundação Ezequiel Dias (FUNED), em Belo Horizonte.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Mara Fernanda, “cada frasco de vacina contém dez doses e, depois de aberto, tem de ser utilizado em até seis horas. Senão, precisa ser descartado. Adotamos o rodízio de vacinação nas Unidades de Saúde para que possamos usar integralmente nossos lotes de vacina”, explica.

Ainda segundo Mara, “todas as Unidades de Saúde do município que possuem sala de vacinação irão ofertar as doses contra a febre amarela, porém em dias específicos, sempre das 7h30 às 15h30”.

HISTÓRICO NO MUNICÍPIO

Ipatinga está em estado de alerta depois que três macacos foram encontrados mortos nos bairros Granjas Vagalume e Chácaras Madalena, na zona rural, e no bairro Ferroviários.

Conforme dados da Seção de Vigilância Epidemiológica, cerca de 30 mil pessoas, no município, ainda não se imunizaram. O maior contingente é da faixa etária de 15 a 59 anos.

A vacina é a melhor maneira de se proteger contra a doença. Apenas uma dose é suficiente para garantir a proteção ao longo de toda a vida.

CONFIRA OS LOCAIS E DIAS DE APLICAÇÃO DA VACINA

Segunda-feira

Unidades de Saúde dos bairros Canaã, Limoeiro e Vila Militar

Terça-feira

Unidades de Saúde dos bairros Bom Jardim, Esperança II e Vale do Sol

Quarta-feira

Unidades de Saúde dos bairros Bom Retiro, Iguaçu e Veneza

Quinta-feira

Unidades de Saúde dos bairros Bethânia, Vila Celeste, Esperança I e Jardim Panorama

Sexta-feira

Barra Alegre, Cidade Nobre, Caravelas e Nova Esperança