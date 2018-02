IMPRENSA E EMPREENDEDOR: UMA PARCERIA DE SUCESSO

Os jornalistas William Saliba, diretor do CARTA DE NOTÍCIAS, e Wiliam de Paula, analista de Comunicação da Usiminas, são alguns dos palestrantes convidados pela Comunidade Compartilhar junto à Liga Empreendedora do Vale do Aço (Leva), para o painel sobre o relacionamento entre empresas e os veículos de comunicação. O evento denominado de Compartilhar Talks será realizado na próxima terça-feira (27), o segundo de Empreendedorismo, no Auditório Padres do Trabalho do Centro Universitário do Leste de Minas (Unileste) – Campus de Coronel Fabriciano, reunindo estudantes e empresários do Vale do Aço As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link https://goo.gl/MC5xoj.

O encontro irá abordar temas importantes a respeito da reputação e potencialização de um negócio, como a harmonia com a imprensa deve ser ponto central da elaboração do plano de marketing. Nesse contexto, serão debatidos três tópicos relevantes no evento: Empreendedor: como usar a imprensa a seu favor; Assessoria de Imprensa para o desenvolvimento de negócio; como evitar que a reputação da empresa seja afetada por conta de Fake News.

Manter um bom relacionamento com a imprensa tornou-se uma exigência para profissionais e empresas preocupados com sua imagem, competitividade e credibilidade. Um aspecto importante do relacionamento entre empresa e imprensa é que o empresário vê o jornalista como um potencial “inimigo”, principalmente por causa das perguntas feitas pelo profissional. Ora, o dever do jornalista é presar pela informação completa, a notícia verdadeira, para que possa elaborar sua matéria com precisão e riqueza de detalhes. O importante e fundamental é que o relacionamento entre os comunicadores e empresários seja de confiança, para que os dois possam ser beneficiados.

O desenvolvimento da carreira em comunicação social, para o jornalista ou publicitário, perpassa pelo marketing de relacionamento com empresas e instituições empreendedoras. Por serem formadores de opinião também deve ser foco manter um bom relacionamento com as marcas, agregando novas conexões e networking, além de aperfeiçoar as práticas profissionais.

O objetivo principal do evento é fomentar a cultura empreendedora no ambiente universitário. Além disso, incentivar a interação entre mercado e universidade que é parte fundamental na expansão do pensamento empreendedor no meio acadêmico. Já no âmbito do pensamento a longo prazo, a inovação e a tecnologia devem fazer parte do cotidiano dos universitários. Tornando-se, assim, cada vez mais um assunto presente e relevante dentro das instituições e da vida egressa dos estudantes.

OS PALESTRANTES

Wiliam de Paula é um dos jornalistas confirmados para o Talks Relações entre Empresa e a Imprensa. Especializado em Comunicação Estratégica, atualmente é analista de Comunicação da Usiminas no Vale do Aço. Foi assessor de comunicação da Usipa por quatro anos e trabalhou dois anos na Câmara de Ipatinga. Desempenhou atividades em diversas áreas da comunicação corporativa com atuação no relacionamento com a imprensa com: produção de conteúdo, atendimento de pautas, organização de entrevistas coletivas, criação de planejamentos e estratégia.

O jornalista William Saliba possui especialização em Jornalismo Econômico, Gerenciamento de Empresa Jornalística, Metodologia de Acesso ao Patrimônio Cultural, Marketing Político e Social, Jornalismo Empresarial, Capacitação Gerencial e Extensão Universitária em Cinema. Saliba recebeu Prêmio de Melhor Som pelo curta-metragem “Apocalipse Novamente”, na Jornada do Cinema do Maranhão, 1980; Prêmio de Melhor Apresentação pelo curta-metragem “Alerta Verde”, no VII Festival de Cinema Brasileiro, em 1979; e Prêmio de Destaque em Mídia Digital, pela matéria “Hashi & Pão de Queijo, no Prêmio Nippon de Jornalismo. Atualmente é diretor e colunista do portal CARTA DE NOTÍCIAS e diretor da W.S. Comunicação & Marketing – empresa especializada em conteúdo jornalístico online para intranets de corporações empresariais. Ele vai ministrar a palestra “Empreendedor: como usar a imprensa a seu favor”.