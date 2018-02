HUMANIZAR RETOMA ATIVIDADES EM TIMÓTEO

O Programa Humanizar da Secretaria de Educação e Cultura retoma as atividades na próxima segunda-feira. Voltado para a terceira idade, este ano, o programa atenderá em torno de 1.700 alunos, com aulas de ginástica, alongamento, hidroginástica, artesanato, atividades culturais e de lazer.

O programa é considerado referência regional no atendimento aos idosos, tendo como prioridade aqueles acima de 60 anos, mas oferece também, oportunidade para as pessoas a partir de cinquenta anos, por considerar a importância da preparação para a terceira idade com antecedência.

Com cerca de 25 de existência, o Humanizar contribui para uma vida mais saudável dos idosos, melhorando seu condicionamento físico e crescimento pessoal, além de estimular maior interação social. As aulas acontecem de segunda a quinta em 13 núcleos. Às sextas, são realizados encontros de planejamento dos professores.

NÚCLEOS

O Programa Humanizar é oferecido nos núcleos: São José, Primavera, Cachoeira do Vale, Petrópolis, Ana Moura, Novo Tempo, Alvorada, Macuco, Limoeiro, Alphaville, Alegre, Santa Maria e ATIT, além de atender os internos do Sodalício Tio Questor.