HMCC REALIZA A 1ª CIRURGIA DO TÓRAX DE ITABIRA

O Hospital Municipal Carlos Chagas realizou, em janeiro, a primeira intervenção em cirurgia do tórax de Itabira. O procedimento, denominado “Descorticação pulmonar”, foi realizado em Marlon Henrique Félix, um garoto de dez anos e é responsável por higienizar a cavidade pleural e a re-expansão do pulmão, ou seja, retira uma carapaça fibrosa que impede o pulmão de expandir e ventilar adequadamente. O novo método, agora oferecido pelo hospital, proporciona mais conforto e segurança aos pacientes, que não precisam mais ir a outras cidades para se submeterem ao processo.

Segundo o cirurgião do HMCC, Eduardo Gonçalves, ter esse serviço no município é importante, uma vez que, quanto mais precoce a abordagem, maior a reabilitação do paciente. Além de diminuir os riscos de uma infecção persistente, e, consequentemente, o tempo de internação hospitalar. “É um ganho em conforto muito grande. Sem contar que é um procedimento seguro e realizado por profissionais bem qualificados”, afirma.

A cirurgia envolveu uma equipe multidisciplinar, composta por médicos de distintas especialidades, como pediatra, cirurgião geral e clínico, além de enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudiólogos – responsáveis pela reabilitação ventilatória.

A mãe do paciente, Aparecida dos Santos Félix, ficou satisfeita com o resultado do procedimento. “Essa cirurgia salvou a vida do meu filho. Pela primeira vez, alguém da minha família foi assistido no HMCC, antes, conhecíamos apenas o outro hospital. E foi um atendimento de primeira. Quero agradecer toda equipe envolvida no caso. Todos foram prestativos, e, muito atenciosos comigo durante o período de internação. Agora, o Marlon se recupera bem em casa, sem nenhuma complicação”, explica Aparecida.

TECNOLOGIA ALIADA À ASSISTÊNCIA

A realização da “Descorticação pulmonar” foi possível devido a investimentos da Fundação São Francisco Xavier – entidade administradora do HMCC –, em equipamentos tecnológicos de ponta. A intervenção contou com um moderno equipamento de vídeo cirurgia, que proporcionou um ganho em qualidade de imagem e versatilidade para a realização de procedimentos minimamente invasivos para o paciente.

“Esse serviço reforça o compromisso da FSFX junto ao governo municipal em oferecer serviços de qualidade para Itabira e região. É uma importante conquista para o município. Os investimentos em infraestrutura, equipamentos e na qualificação de seus profissionais é o diferencial da Fundação, nas localidades em que atua”, afirma Ana Rosa dos Santos, superintendente do HMCC.