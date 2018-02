GOVERNO JAPONÊS ANUNCIA INVESTIMENTO NA APAE DE IPATINGA

Nesta sexta-feira (23), às 14h30, ocorreu a cerimônia de assinatura do projeto para a reforma da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Ipatinga. O governo japonês, por meio do Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro, vai investir aproximadamente R$154 mil na construção de uma cobertura para a quadra multiuso, usada para atividades que possibilitam a inclusão e participação sociais.

A cerimônia de assinatura foi realizada durante a abertura do 7º Festival do Japão em Minas – que acontece até amanhã no Expominas, em Belo Horizonte – e contou com a presença do cônsul japonês, Yoshitaka Hoshino; da presidente da Apae de Ipatinga, Miriane Cristina Miranda; do vice-presidente de Planejamento Corporativo da Usiminas, Takahiro Mori; e do chefe do escritório da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) em Belo Horizonte, Osamu Nakagawa.

A NSSMC, há 60 anos atuando em Ipatinga e uma das maiores acionistas da Usiminas, apoiou o projeto com o pagamento de taxas públicas para liberação das obras, que devem ser finalizadas no primeiro semestre de 2018.