GOL PARA A TORCIDA LIMPA NO IPATINGÃO

O Ipatinga, atual campeão da Segunda Divisão mineira, estreou neste sábado, 17, a temporada 2018 enfrentando o Guarani de Divinópolis pelo Módulo II em casa, com um placar que não agradou aos torcedores, 2×0. Porém, outra ação ganhou a atenção dos ipatinguenses, foi o lançamento da campanha “Torcida Limpa” promovida pela Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, uma das maiores acionistas controladoras da Usiminas.

Os torcedores receberam sacolas de plástico para armazenar o lixo durante a partida. Ademir Ferreira de Assis trabalha com reciclagem e revela que ficou muito feliz com o projeto. “Me deparei com esse trabalho seguindo o modelo dos japoneses na Copa do Mundo de recolher o lixo no estádio. Parabenizo essa iniciativa tão importante, espero que siga em frente e a gente possa contribuir com a Torcida Limpa do Ipatinga”.

Independente do resultado do jogo, na torcida o clima era de paz. Sérgio Leite, presidente da Usiminas, também apoiou a Torcida Limpa. “Esse movimento para a cidade de Ipatinga é extremamente importante porque nós estamos acima de tudo falando de pessoas que querem cada vez mais viver em um ambiente mais limpo, mais agradável e mais bonito possível”.

Com o fim do jogo, a comemoração era para uma torcida que se conscientizou e aderiu à ação. O diretor executivo para as Américas da Nippon Steel & Sumitom Metal Corporation, KazuhiroEgawa, avaliou o resultado: “Fiquei muito feliz em ver várias pessoas saindo do estádio com a sacola cheia de lixo. Os ipatinguenses fizeram o projeto Torcida Limpa acontecer. Isso vai reverberar pelo Brasil”.

Durante todo o campeonato, a “Torcida Limpa” estará presente e os torcedores do Tigre podem demonstrar o apoio tirando fotos no estádio com a sacola, mostrando que aderiram à torcida e compartilhando com as hashtags #SouTorcidaLimpa #SouTigre. As melhores serão repostadas nos perfis oficiais do clube e da patrocinadora.