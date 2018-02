FIEMG ABRE VAGAS PARA PROGRAMA ENGENHEIRO EMPREENDEDOR

Começaram nessa segunda-feira (19/2) as inscrições para o Programa Engenheiro Empreendedor, desenvolvido pelo Senai e IEL, com apoio do Sebrae e Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig).

O projeto é direcionado a estudantes a partir do 5º período e recém-graduados dos cursos de engenharia e áreas afins (Administração, Arquitetura, Design, Ciências da Computação e Sistemas da Informação) e tem foco em mentorias técnicas e de negócio voltadas para estimular o espírito inovador e o comportamento empreendedor nos jovens profissionais.

Com duração de oito semanas, o curso será ministrado na Unidade Senai, em Ipatinga, de segunda à sexta-feira, em dois turnos vespertino: de 13h às 17h e noturno: de 18h30 às 22h30, a partir do dia 23/04.

Projetos inovadores e que se transformaram em ideias de sucesso já foram construídos em edições anteriores do Engenheiro Empreendedor. Um deles é uma pulseira inteligente para monitorar a temperatura corporal. Batizado de Wecare, o projeto foi acelerado pela Biominas e já entrou no mercado como startup.

As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 18/3, pelo site http://www7.fiemg.com.br/iel/produto/programa-engenheiro-empreendedor

Informações pelo telefone 31 3822-6536 ou email engenheiroempreendedorva@fiemg.com.br