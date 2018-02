FABRICIANO CAPACITA PEDAGOGOS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Educacional, realizou a capacitação dos pedagogos da rede municipal de ensino para utilizar o Sistema Aprende Brasil da Editora Positivo. O objetivo é instruir os educadores a como manusear o Sistema e disseminar aos demais professores e a comunidade escolar a forma de trabalho. No final de 2017, cerca de 800 professores foram apresentados a nova metodologia de ensino. A formação está sendo ministrada pelo consultor José Pedro Lino.

O Aprende Brasil foi criado especialmente para atender as escolas públicas de todo o país e atualmente está presente em mais de 1.500 municípios brasileiros. A metodologia desenvolvida é a interacionista, que consiste em uma aprendizagem não tradicional, dando criança a oportunidade de interagir com outas, com a comunidade escolar e construir o conhecimento de formar consciente e eficaz. Para o prefeito, Dr. Marcos Vinicius, “a administração municipal não comprou apenas livros, e sim uma nova metodologia de educação, que veio para ficar. Mostramos a diferença que vai ter a educação de Coronel Fabriciano em 2018”, afirma.

São oferecidos recursos a gestores escolares, professores, alunos e famílias, fornecendo livros didáticos, plataforma digital, assessoria pedagógica aos professores e ferramentas de apoio para a gestão escolar. Além das ferramentas pedagógicas o Sistema também tem como função contribuir para a realização de encontros presenciais e virtuais para estimular a participação da família na educação.

“O Sistema de ensino é composto por vários elementos, o livro é apenas um, mas todos os elementos conversam entre si e são interacionistas. Dentro desta abordagem estamos fazendo um curso com os pedagogos e a ideia é tirar do material o melhor proveito possível, ” afirma o Consultor do Sistema, José Pedro Lino. Durante todo ano letivo serão realizados cursos específicos para a direção da escola, coordenação, professores e coletivos. O pedagogo terá como função auxiliar o professor no que ele precisar.

Aproximadamente 4.500 alunos do ensino fundamental serão beneficiados com o Sistema Aprende Brasil. O Secretário de Governança Educacional, Carlos Alberto Serra Negra, fala da importância da adesão. “Esse é o caminho para garantir a todos os alunos da rede municipal de ensino o direito de aprender, competir no mesmo nível das escolas particulares e adquirir a aprendizagem necessária para o seu desenvolvimento pessoal e intelectual. Apesar de nós termos um sistema de educação, nós não tínhamos um sistema de ensino, cada escola ensinava de uma forma, ainda que utilizasse o mesmo livro do programa nacional do livro didático. A ideia de usar o novo sistema é para oferecer uma educação de qualidade aos alunos do município” afirma.

O Pedagogo, Adenilson de Oliveira, elogia a capacitação e fala da contribuição da mesma no âmbito escolar. “Está sendo de muita ajuda para tirarmos dúvidas e além disso ensina como aproximar o material de forma que o aluno aproprie melhor do sistema de aprendizagem. Irá facilitar o nosso dia-a-dia nas escolas, tanto com os alunos quanto com os pais. Ele dá vez e voz ao professor para oferecer uma melhor qualidade de ensino, ” conclui.

O Sistema possui uma plataforma do Aprende Brasil – on para as famílias dos alunos. Para que os pais possam acompanhar de forma mais afetiva o desenvolvimento dos seus filhos, aproximar a família da escola e dá à escola a possibilidade de comunicação com essas famílias de forma mais rápida e eficiente. Os pais por meio de um aplicativo podem se comunicar e acompanhar suas crianças.