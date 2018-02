EXPO USIPA TEM 60% DE STANDS VENDIDOS

A movimentação com a venda de 60% dos stands caracteriza mais uma grande edição da Expo Usipa. E em 2018 ao completar 30 anos a feira manterá a sua tradição e qualidade e irá apresentar inúmeras novidades nas áreas industriais, no comércio e prestação de serviços dos dias 18 a 20 de julho.

A organização da Expo Usipa tem muito o que comemorar, pois a venda dos stands estão a todo vapor. A menos de seis meses do grande evento mais da metade dos stands foram vendidos rapidamente devido à melhora no mercado. A comercialização iniciou no fim do mês de novembro de 2017.

Para o presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo, o mercado tem apresentado melhoras e empresas de grande potencial, como a Usiminas, estão avançando e isto abre um leque de oportunidades. A Expo Usipa vem mais uma vez para reforçar este elo, oportunizando a interface de grandes demandantes e empreendedores de diversos segmentos do mercado.

A gerente Administrativa da Usipa, Luiza Elizabete, considera que o momento é sempre desafiador. “Estamos percebendo um início de retomada do mercado e isto é desafiador, principalmente pelo papel da Expo Usipa em oferecer um espaço para que as empresas do país e até do exterior se mostrem, apresentem seu portfólio. Estamos trabalhando para fazer um evento grandioso, à altura dos nossos expositores e visitantes”.

Participar da feira é uma grande oportunidade de fazer novos contatos e expandir os negócios. Em 2017, integraram a rodada de negócios compradores das demandantes: Aperam, ArcelorMittal, Cenibra, Gerdau, Usiminas, Vale e Vallourec.

Acreditando no grande retorno que a feira proporciona, os empreendedores de empresas de vários segmentos já garantiram sua participação no evento, entre elas a Embraval. Empresa que está pela segunda vez na exposição mostrando suas válvulas Industriais Customizadas para aplicações em equipamentos siderúrgicos, que são os produtos oferecidos. “Ficamos muito satisfeitos com os resultados da feira em 2017. Tivemos um fluxo interessante de profissionais das empresas demandantes do evento em nosso stand. Em três dias de evento conseguimos levar informação sobre nossos produtos e interagir com profissionais de diferentes níveis (técnicos usuários dos produtos até gerentes e diretores) que se não fosse o evento provavelmente não conseguiríamos na rotina normal de trabalho”, afirma o Gerente de Marketing e Vendas da Embraval, Michel Lewaschim.

As empresas interessadas em participar deste grande evento, apresentando seus produtos e serviços ao mercado e ao público podem garantir o stand na Central de Vendas da Feira. Informações (31) 3801-4351 ou contato@expousipa.com

Serviço:

Expo Usipa

Data: 18 a 20 de julho

Stands: (31) 3801-4351 | contato@expousipa.com