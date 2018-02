DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA O VALE DO AÇO

A primeira reunião de 2018 da Agenda de Convergência do Vale do Aço, realizada nesta segunda-feira, 06, reuniu diversas lideranças empresariais, políticas e da sociedade de classe, para apresentar as conquistas de 2017 e as perspectivas dos eixos de trabalho para 2018.

Durante o ano, foram desenvolvidos diversos projetos que buscam soluções para os problemas comuns da região, dentro dos seis eixos estruturados da Agenda: segurança, saúde, educação, competitividade, infraestrutura e sustentabilidade.

Avanço nas obras da duplicação da BR 381 e da pavimentação da MG 760, ascensão da 3ª Cia dos Bombeiros à Batalhão em Ipatinga, implantação da cultura empreendedora nas escolas, desenvolvimento do turismo regional e a implantação do Centro de Excelência em Engenharia do Vale do Aço, foram alguns dos projetos apresentados pelos coordenadores dos eixos como conquistas do trabalho realizado em 2017.

“A sinergia dos membros dos grupos, e entre os grupos, e o esforço de cada liderança que assume a responsabilidade de contribuir com estes projetos, reforça que estamos no caminho certo, fazendo com que todos atuem em prol do coletivo, proporcionando importantes conquistas para o desenvolvimento do Vale do Aço, para que ele seja, efetivamente, o melhor lugar no Estado de Minas Gerais para se viver e produzir” ”, disse Luciano Araújo, presidente interino do Sistema FIEMG e coordenador da Agenda de Convergência.

FÓRUM VALE DO AÇO – O FUTURO QUE QUEREMOS

No dia 4 de dezembro de 2017, a FIEMG Regional Vale do Aço, em parceria com o SEBRAE MG, realizou o Fórum Vale do Aço 2030, em que participantes da Agenda de Convergência, lideranças políticas e empresariais, formadores de opinião e especialistas convidados para debater sobre os eixos que compõe a Agenda, estiveram reunidos durante um intenso dia de trabalho, que resultou na construção coletiva de projetos com novas prioridades de desenvolvimento, dentro da visão de futuro proposta. Estes projetos também passarão a compor os trabalhos dos seis eixos estruturadores, com novos desafios para este ano.

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ENGENHARIA DO VALE DO AÇO

Após o fórum da Agenda de Convergência, foi realizada a inauguração do Centro de Excelência em Engenharia do Vale do Aço, uma das demandas desenvolvidas pelo eixo de competitividade. “Acreditamos que esta inauguração será um divisor de águas na história das nossas empresas, que poderão desenvolver projetos de engenharia avançada, desde o modelamento, desenvolvimento, análise de resultados e até validação de produtos e processos industriais”, disse Carlos Afonso, coordenador do grupo e presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço.

Todas as informações referentes aos projetos da Agenda de Convergência e do Fórum Vale do Aço 2030 estão disponíveis no site agendadeconvergenciamg.org.br.