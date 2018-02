DEFESA CIVIL EVITA TRAGÉDIA NO BAIRRO BETHÂNIA EM IPATINGA

A prefeitura de Ipatinga através da Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon) continua com o plantão de 24 horas da Defesa Civil, com o monitoramento constante das áreas de risco do município. Entre os registros mais relevantes ocasionados pelas chuvas deste final de semana está o desabamento de uma residência na rua Boston no bairro Bethânia. Não houve vítimas. A família foi alertada à tempo pela Defesa Civil e procurou abrigo na casa de familiares. O fato aconteceu na noite de domingo (4).

“A nossa equipe esteve no local para uma vistoria no final da tarde e foi constatado o perigo iminente. A família acatou as nossas orientações e deixou a residência evitando assim uma tragédia. Uma decisão sábia e acertada, já que à noite realmente a nossa previsão se concretizou e a casa veio abaixo. Muitas pessoas alertadas às vezes se recusam a sair do local de risco, mas este não foi o caso” – comenta o secretário Amador Francisco da Silva Neto.

Ele ainda disse ainda que a ocorrência contou com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) já que, com o deslizamento, houve queda de um poste de energia elétrica.

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Também foi registrado no domingo, a queda de uma árvore no bairro Vila Ipanema, próximo ao Viaduto que corta a BR-458, com o tráfego de veículos sendo parcialmente interrompido, mas em uma ação rápida da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), os galhos foram retirados e na madrugada de domingo para segunda-feira (5), a trafegabilidade foi reestabelecida. Assim como duas árvores que caíram na Avenida José Júlio da Costa no bairro ferroviários, que também foram removidas.

Ocorreram ainda quedas de muros em áreas particulares nas ruas Araponga no bairro Vila Celeste, Rosas no Bom Jardim e na rua Turim no bairro Bethânia. A Secretaria de obras também está fazendo a desobstrução de vias na zona rural do município, na manhã desta segunda.

MAIS CHUVAS

A previsão do professor Ruibran dos Reis, meteorologista que mantém o site Climatempo e que auxilia a administração municipal com informações sobre as ocorrências de chuvas e a precipitação pluviométrica, é de que nas próximas 24h haverá chuvas de intensidade moderada a forte, podendo chegar a 60 milímetros neste período.

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil de Ipatinga atende pelos telefones 3829-8475 ou 199. Em caso de emergência, já há todo um contingente preparado para atendimento a população.

Entre os sinais que indicam que pode ocorrer um deslizamento estão: a inclinação anormal de árvores, postes ou muros, se for observado haver rachaduras, trincas ou saliências no chão ou nas paredes das casas. Nestes casos é importante sair imediatamente do local e procurar um abrigo em lugares seguros.