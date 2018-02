COPASA TERÁ ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTERRROMPIDO NA REGIÃO

A Copasa informa que o abastecimento de água da cidade de Ipatinga e dos bairros Alphaville, Limoeiro, Recanto do Sossego e Recanto Verde, em Timóteo, Cidade Nova, Águas Claras, Bom Pastor e Jardim Vitória, em Santana do Paraíso, e Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano, será interrompido na madrugada de domingo (11/02), para manutenção corretiva na rede de água e serviços de melhorias no sistema produtor do Vale do Aço.

A normalização do abastecimento ocorrerá, gradativamente, no decorrer da noite de segunda-feira (12).