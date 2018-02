CONTOS LOCAIS SERÃO NARRADOS

A segunda edição do Projeto Contos Locais, patrocinado pela Cenibra, este ano traz uma novidade: é a gravação de um CD com a narração interpretada dos contos dos livros. As histórias ganharão vida pela voz de Raquel Vieira, a atriz e contadora de histórias, Flora Manga.

Os contos estão sendo interpretados e gravados em estúdio em Ipatinga. Para Flora Manga, a arte de contar histórias é caminhar pela cultura e se integrar à região. “Fiquei muito honrada com o convite para fazer parte desse projeto que é um verdadeiro tesouro de boas histórias, me senti como um peregrino que em cada cidade conhecia a intimidade de seus moradores, suas figuras marcantes e seus lugares históricos” comenta.

“Tentei colocar toda a minha alma mineira nessa narração, sempre costumo dizer que sou mineira de pai e mãe, espero que os ouvintes também se reconheçam, e despertem suas memórias de infância. Todo o material é um convite para o despertar daquelas lembranças mais doces, do tempo da vovó”, conclui Raquel.

O Projeto Contos Locais é uma realização da MC Produção, conduzido por Éderson Caldas, viabilizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Cenibra. O projeto publicará um livro sobre cada cidade (Divinolândia de Minas, Guanhães e Virginópolis), com desenhos e contos frutos da pesquisa dos estudantes da rede pública de ensino, além do CD com a narração. Está é a segunda edição do Projeto Contos Locais. Em 2016, as cidades de Belo Oriente, Açucena e Santa Bárbara foram contempladas.