COMO FOI A PREMIAÇÃO DOS MELHORES DO JORNALISMO MINEIRO

Discursando em português, o diretor-executivo para as Américas da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), Kazuhiro Egawa, abriu no hall do Museu Inimá de Paula, em Belo Horizonte, na noite da última terça-feira (20), a cerimônia de premiação do 1º Prêmio Nippon de Jornalismo. “Ao ver os trabalhos jornalísticos produzidos, sentimos um carinho enorme com a Usiminas, com a Nippon, com os japoneses e brasileiros, que no passado e no presente, fazem parte dessa história.“ – ressaltou Egawa

A promoção da NSSMC premiou reportagens narrando os 60 anos da participação japonesa na economia mineira a partir da construção da Usiminas. Concorreram ao Prêmio Nippon, 20 profissionais dos principais veículos de comunicação de Minas Gerais. A grande vencedora foi a jornalista Marta Vieira, do Estado de Minas, com a série de reportagens “Da terra ao aço”.

Além do grande prêmio da noite, foram entregues três troféus reconhecendo a qualidade dos trabalhos por segmentos: Mídia Digital (William Saliba/CARTA DE NOTÍCIAS), Mídia Impressa (Mara Bianchetti/Diário do Comércio), e Rádio e TV (Júlio Vieira/Band News FM).

A GRANDE VENCEDORA

O arco da amizade que constituiu a região mineira do Vale do Aço foi a narrativa vencedora do concurso jornalístico. Marta Vieira, Gustavo Werneck e Luiz Ribeiro (textos) e Túlio Santos (fotos), foram os autores da série de reportagens “Da Terra ao Aço”, publicado em janeiro no jornal Estado de Minas. “O prêmio surgiu para fomentar o diálogo, estimular a troca de experiências e celebrar as conquistas de mineiros e japoneses com a Usiminas, que tantos benefícios traz a Minas e ao Brasil.” – afirmou o Kazuhiro Egawa.

A autora da matéria vencedora conquistou uma viagem de sete dias para o Japão com direito a acompanhante, no valor total de R$ 20 mil. “Além do reconhecimento que vale para qualquer profissional, foi um grande aprendizado sobre pessoas que construíram a nossa história, a história de Minas Gerais. Os japoneses continuam fazendo parte dessa economia, do comércio, da vida da cidade.” – conta Marta Vieira.

MÍDIA DIGITAL

A matéria “Hashi & Pão de Queijo – Memórias de Um Velho Jornalista”, redigida por William Saliba e publicada pelo CARTA DE NOTÍCIAS, foi premiada com o Troféu de Destaque no segmento Mídia Digital. “A matéria me sensibilizou” – revela o diretor da NSSMC, Kazuhiro Egawa.

Saliba havia sido também anteriormente homenageado pela qualidade do conteúdo de sua narrativa, com jantar japonês oferecido em Ipatinga pela diretoria do Centro Cultural Internacional Tikufukai. “William Saliba merece esse reconhecimento pela sua sabedoria, sensibilidade, inteligência e sobretudo pela sua espiritualidade humanista. O Tikufukai ficou muito feliz com a notícia e de fazer parte desta história que ele escreveu.” – destaca Yoshiko Honda, diretora no Brasil.

“No prêmio Nippon de Jornalismo em Belo Horizonte, a nossa Ipatinga não passou em branco. Wiliam Saliba foi ‘o cara’ na modalidade digital.” – comemora o presidente da Câmara Municipal de Ipatinga, Nardyello Rocha, presente ao evento de premiação.

O presidente do Raízes, Elísio Vieira, cumprimentou William Saliba, em nome do seu grupo. “Estou honrado em saudar o William Saliba, que é presença frequente e muito querida no Grupo Raízes e que representou muito bem Ipatinga neste concurso”.

“Sinto-me muito orgulhoso ao ser contemplado com esse troféu com um trabalho que marca a posição de destaque das relações entre o Brasil e o Japão a partir da fundação da Usiminas.” – cita William Saliba, o vencedor do destaque no segmento Mídia Digital.

PROCESSO DE ESCOLHA

Todo o processo de realização do prêmio, desde o recolhimento das pontuações das matérias até a apuração, foi auditado pela Walter Heuer, renomada empresa do setor, responsável por várias auditorias de premiações mineiras e nacionais.

Para avaliar as matérias inscritas no prêmio, foram selecionados sete jurados qualificados no mercado da comunicação de Minas Gerais: Mozahir Salomão Bruck, pós-doutor em Teoria e Ética do Jornalismo em Portugal e secretário de Comunicação da PUC Minas; Madelon Piana, diretora regional da Abracom; Marcelo Freitas, redator-chefe do portal de notícias BHAZ, com grande experiência como repórter nos impressos de Minas Gerais; José Antônio Bicalho Leite, jornalista com 32 anos de experiência e sócio e editor do jornal O Beltrano; Marcelo Sander, especialista em Marketing e Web Jornalismo e diretor do MWM; Mayrink Pinto Júnior, diretor do Sistema MPA de Comunicação e presidente da Amirt; Valério Fabris, jornalista com mais de 40 anos de atuação o mercado, trabalhando como repórter, redator, correspondente, editor e diretor da Gazeta Mercantil e da Veja.

Durante a cerimônia, Mozahir Salomão Bruck, falou em nome de todos os jurados. “Quando estava lendo as matérias, sobre a cultura japonesa, essa articulação entre japoneses e mineiros, lembrei da minha família. Meu avô paterno é um ucraniano judeu e meu avô materno um sírio muçulmano. E eu pensei que o Brasil é isso: esse lugar dos encontros, das associações improváveis. Acho que faz muito sentido dizer que o Brasil, acima de tudo, é o lugar das possibilidades. Os estrangeiros que pra cá vieram contribuíram muito para o desenvolvimento do Brasil e o Brasil também ofereceu a eles muitas possibilidades”.

A premiação é uma iniciativa da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), com o objetivo de valorizar as matérias e os jornalistas que resgataram as diversas histórias entre mineiros e japoneses, nos últimos 60 anos de parceria, desde a assinatura do acordo Lanari-Horikoshi. A 1ª edição do Prêmio Nippon de Jornalismo contou com o apoio do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (Sindijori), do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG), da Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt) e do Mercado Web Minas (MWM).