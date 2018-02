COLUNA WILLIAM SALIBA – 22/02/2018

EMBAIXADOR DO JAPÃO VISITA O VALE DO AÇO

Quem chegou hoje (22) à Região Metropolitana do Vale do Aço é o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, acompanhado do secretário da Embaixada, Hirokuni Horinouchi, e do diretor em Minas Gerais da Nippon Steel Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), Osamu Nakagawa. O grupo visitou nesta quinta-feira a Cenibra e a Usiminas. Amanhã, às 8h30, eles visitam as instalações da Associação Nipo-Brasileira, no Bairro Cariru, em Ipatinga.

APAE TEM APOIO DO JAPÃO

Às 14h30, nesta sexta-feira (23), em Belo Horizonte, o embaixador Akira Yamada abre o 7º Festival do Japão em Minas Gerais, onde também participa da cerimônia de assinatura do convênio para a realização de obras da cobertura da quadra de esportes da Apae de Ipatinga, com recursos doados pelo governo japonês. Além do embaixador, estarão presentes, o cônsul-geral do Japão, Yoshitaka Hoshino, e do diretor da NSSMC, Kazuhiro Egawa.

***

CARLOS SOUTO: O NOVO TEÓLOGO

O cerimonialista e juiz de paz Carlos Souto soma mais uma graduação em seu currículo. Ele estará se formando neste sábado (24), às 19h30, como bacharel em Teologia, pelo Instituto Teológico Missionário Ômega.

***

BASSETTI RETORNA AO GRUPO RAÍZES

Paolo Bassetti, presidente da Ternium do Brasil (acionista majoritária da Usiminas), é o convidado para o almoço do Grupo Raízes, na próxima quarta-feira (28), no Hotel San Diego Suítes. Segundo o presidente do Raízes, Elísio Vieira, ele vem agradecer o apoio que sempre recebeu do grupo.

***

PALESTRANTES DO EMPREENDEDORISMO

Este colunista e o jornalista Wiliam de Paula, analista de Comunicação da Usiminas, são alguns dos palestrantes convidados pela Comunidade Compartilhar junto à Liga Empreendedora do Vale do Aço (Leva), para o painel sobre o relacionamento entre empresas e os veículos de comunicação. O II Compartilhar Talks, nome do encontro, será realizado na próxima terça-feira (27), no Auditório Padres do Trabalho do Centro Universitário do Leste de Minas (Unileste) – Campus de Coronel Fabriciano. O evento reúne estudantes e empresários do Vale do Aço As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link https://goo.gl/MC5xoj.

***

CENTRO DA TERRA

Pode acreditar: existem ruas e avenidas entre os buracos de Ipatinga. Algumas já fazem parte do roteiro turístico de viagens ao centro da Terra.