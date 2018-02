COLUNA WILLIAM SALIBA – 16/02/2018

LUCIANO ARAÚJO SUBSTITUI INTERINAMENTE OLAVO MACHADO NA FIEMG

O presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Luciano Araújo, responde interinamente até o dia 5 de março, pela presidência da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). Araújo substitui o titular da pasta, Olavo Machado Júnior (que está de férias), e cuida dos últimos preparativos para as eleições na entidade empresarial, previstas para o dia 12 de abril.

NOVA GESTÃO

A eleição deste ano contará mesmo com chapa única, como é tradição na Fiemg, liderada pelo empresário Flávio Roscoe – que deverá oficializar a sua candidatura até a próxima terça-feira (21), o último dia para o registro. Luciano Araújo, depois de três mandatos consecutivos, deixará a presidência da Fiemg Regional Vale do Aço e deverá assumir uma vice-presidência na nova diretoria presidida por Roscoe.

***

APOIO DE LIDERANÇAS

O presidente da Usiminas, Sérgio Leite, foi efusivamente aplaudido após a apresentação dos resultados da empresa na tarde desta sexta-feira (16) pelas lideranças da Região Metropolitana do Vale do Aço, que lotaram o auditório da Faculdade de Direito de Ipatinga (Fadipa). Leite foi saudado pelo vice-prefeito de Ipatinga e diretor da Fadipa, Jésus Nascimento da Silva; pelo conselheiro da Usiminas, Luiz Carlos Miranda de Faria; pelo prefeito Sebastião de Barros Quintão; e pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa e ex-deputado Dinis Pinheiro.

RESULTADO

A Usiminas registrou Ebitda Ajustado Consolidado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) positivo de R$ 450 milhões no último trimestre do ano passado e de R$ 2,2 bilhões no acumulado de 2017. No resultado acumulado do ano de 2016, o Ebitda Ajustado da empresa foi de R$ 660,4 milhões.

CRÉDITO

O presidente da Usiminas revelou que o lucro obtido é resultado do esforço de todos os empregados da empresa. Após um período negativo que poderia levar a companhia a um processo de recuperação judicial ou até mesmo falência, Leite estabeleceu a meta mensal de R$100 milhões de Ebitda, ao assumir a presidência em 2016. Houve quem duvidasse, mas o objetivo foi alcançado.

SEGURANÇA

Leite ressaltou que um dos mais importantes resultados alcançados em 2017 pela Usiminas foi o fato de fechar o ano sem registro de acidentes fatais em suas unidades. Foi um resultado inédito, nos 55 anos de operação da empresa.

***

CASO DE POLÍCIA

Os moradores do Bela Vista, em Ipatinga, enviam e-mail para esta coluna, pedindo socorro das autoridades. Há dias estão convivendo com um mendigo que anda nu pelo bairro, armado com uma faca, constrangendo mulheres e crianças. A população local já o alimentou e doou roupas novas, logo rasgadas por ele. Líderes comunitários ligaram inúmeras vezes para a Polícia Militar, que disse não poder fazer nada. Além do atentado ao pudor, será necessária uma ocorrência mais grave para que alguma providência seja tomada pelas autoridades competentes?

***

INTERVENÇÃO POLICIAL

Não é à-toa que o Governo Federal teve que intervir na Segurança Pública do Rio de Janeiro. A cidade é um cosplay da guerra na Síria.