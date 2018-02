COLUNA WILLIAM SALIBA – 15/02/2017

DIRETOR DA NIPPON REAFIRMA COMPROMISSO COM O ESPORTE

O presidente da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) para Américas, Kazuhiro Egawa, é presença confirmada no jogo deste sábado (17) entre Ipatinga e Guarani, às 18h, no Ipatingão. A partida é válida pela primeira rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro de Futebol. Na oportunidade, Egawa lançará novo projeto reafirmando o apoio da NSSC ao esporte regional. O grupo japonês, segundo maior acionista da Usiminas, é o patrocinador oficial do Ipatinga Esporte Clube na temporada de 2018.

PRESENÇA REGIONAL

Desde o início de 2017, a NSSMC patrocina o projeto da Liga dos Desportes de Ipatinga (LDI), que auxilia 2.000 crianças de mais de 20 times na prática do futebol. A Usipa também recebe o apoio da NSSMC na realização da Kurosa Cup, em homenagem ao atleta Toshiaki Kurosa. Ele foi um funcionário da NSSMC enviado para atuar como técnico de natação do clube, na década de 1970. Além do troféu, o Parque Aquático da Usipa também leva o seu nome.

JUDÔ

Já a atleta faixa preta em judô da Usipa, Ramoni Toledo, treina na Universidade de Teikyo, em Tóquio, até o próximo dia 28, sob o patrocínio da NSSMC. A universidade é líder mundial na modalidade e o apoio da NSSMC à atleta tem como foco as Olimpíadas do Japão, em 2020.

***

SICOOB PASSA SANTANDER

O Sicoob ultrapassou o Santander e é a quinta maior rede de atendimento bancário no Brasil, com 2.697 agências. A liderança é do Banco do Brasil, seguido por Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú. O ranking foi divulgado pelo Banco Central do Brasil. Em 2016, o Sicoob possuía 2.551 agências, crescendo 5,7% em 2017, enquanto os quatro maiores bancos posicionados no ranking diminuíram o número pontos de atendimento. Na Região Metropolitana do Vale do Aço, o Sicoob está presente com agências em Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso.

***

ATENDIMENTO COM QUALIDADE

O Sebrae programou para Ipatinga, de 19 a 22 próximos, o Curso de Atendimento do Cliente. O workshop irá abordar perfil e habilidades essenciais do profissional; mecanismos e controles de satisfação do cliente; custo de serviços; os sete pecados do atendimento; e ações de estímulo à indicação de novos clientes, entre outros temas. As aulas serão de 18h30 às 22h15, na unidade do Sebrae, no Cidade Nobre. Mais informações pelo telefone (31) 3830-3300.

***

USIFAMÍLIA

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) inaugura nesta sexta-feira (16), às 11 h, a nova Unidade do Usifamília, no Bairro Canaã, em Ipatinga. O evento deverá contar com a presença do presidente da Usiminas, Sérgio Leite de Andrade, e do diretor da RH da empresa e diretor executivo da FSFX, Luís Márcio Araújo Ramos.

***

MAU EXEMPLO

Depois de ouvir a notícia no rádio, o pré-adolescente comentou com o seu pai que o Temer estava gastando um absurdo com Nutella e sorvete, no Palácio do Jaburu. Rápido, ele censura o filho:

– Você faria o mesmo. Então não critica!