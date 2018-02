COLUNA WILLIAM SALIBA – 08/02/2018

PESQUISA APONTA GIGANET COMO MELHOR BANDA LARGA DE MINAS

Pelo terceiro trimestre consecutivo, a Giganet foi eleita a melhor provedora de banda larga em Minas Gerais, segundo pesquisa realizada pelo site MinhaConexão. A provedora do Vale do Aço também ocupa a 16ª posição entre as operadoras de todo o Brasil. O estudo analisou a velocidade da internet no país inteiro e baseia-se em mais de 18 milhões de testes de velocidade feitos pelos usuários do site nos últimos três meses, utilizando a média das velocidades de download mensuradas. Já no Ranking das Operadoras de Internet Móvel 3G e 4G, a liderança em Minas Gerais é da Tim. Todos os resultados da pesquisa podem ser visualizados no endereço: http://www.minhaconexao.com.br/ranking/.

A Mineração Usiminas (Musa), na região de Serra Azul, no centro-oeste mineiro, completou 10 anos de atividades no último dia 1º. Foram produzidas neste período, 52,3 milhões de toneladas de minério de ferro. No último mês de dezembro, a empresa – uma joint-venture entre a Usiminas e a japonesa Sumitomo – registrou o maior volume de vendas: 800 mil toneladas em um único mês, desde o início de suas operações.

O plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou ontem (7), com restrições, por quatro votos a dois, a aquisição da Votorantim Siderurgia pela ArcelorMittal Brasil. No entanto, segundo o voto da relatora Polyanna Ferreira Silva Vilanova, seguido pela maioria dos conselheiros, a ArcelorMittal terá de vender planta de aços longos de Cariacica, no Espírito Santo, transferir contrato de arrendamento da planta de Itaúna, em Minas Gerais, e vender duas unidades de trefilação de aço para poder concluir a operação.

A ArcelorMittal é a líder mundial na produção de aço e mineração, com presença em 60 países e unidades industriais em outros 19. Em 2016, a empresa registrou uma receita de US$ 56,8 bilhões e produziu 90,8 milhões de toneladas de aço bruto, enquanto a produção própria de minério de ferro atingiu 55,2 milhões de toneladas. O Grupo ArcelorMittal pertence ao empresário indiano Lakshmi Mittal, também dono do Grupo Aperam, presente em Timóteo através da Aperam South America.

A gastronomia da Região Metropolitana do Vale do Aço ganhou um ponto nobre: Dom The Place, no Bairro Horto, em Ipatinga. O restaurante está aberto de segunda a sexta-feira com almoço executivo, de 11h às 15h, com seis pratos executivos, incluindo o risoto de camarão sete barbas. Oferece também o serviço de delivery com todas as opções do cardápio, no horário entre às 18h30 às 23 h.

Em um dos blocos de carnaval, no último final de semana, em Belo Horizonte, um folião contava vantagem para o amigo:

– Cara, eu peguei todas as mulheres desse bloco, tirando as minhas duas irmãs, é claro!

– Que legal! Comigo é exatamente o oposto. – comenta o amigo.

– O oposto? Como assim?

– Até agora eu só consegui pegar as suas irmãs!

Quem está se destacando como promotor de eventos artísticos no Espírito Santo é o ipatinguense Roberto Carlos Soares. Ele está apoiando o prefeito de São Mateus, Daniel Santana, na realização do “Guriri Carnaval 2018”, que promete ser a melhor festa do interior do Espírito Santo. Serão 65 apresentações no circuito da folia, entre shows, blocos, bandinhas, marchinhas, Djs, etc. A praia de Guriri, no norte capixaba, é uma das mais próximas do Leste mineiro.

Roberto Carlos trabalhou por muito tempo, na área comercial da sucursal do jornal belorizontino Hoje em Dia, no Vale do Aço. Há alguns anos, ele está no Espírito Santo, atuando no setor de eventos. Após o Carnaval de Guriri, Roberto irá promover nos dias 6 e 7 de abril, o Fest Top, no Parque de Exposições de Santa Tereza, na Serra Capixaba.