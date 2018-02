Coluna William Saliba – 06/02/2018

RIO DOCE DEVE INUNDAR VALADARES NESTA MADRUGADA

Alerta para Governador Valadares. O nível do Rio Doce, que já havia atingido a cota de alerta ontem (5), deve entrar em estado de inundação durante esta madrugada (7). As informações foram divulgadas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) nesta terça-feira, através de boletim do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce. Nos últimos quatro dias, foram registrados, na Região Leste, o volume acumulado de chuva de mais 200 mm. Em Governador Valadares, a cota de alerta do rio é de 3,2 metros e de inundação 3,6 metros. A situação nesta terça-feira, às 14h, era de 2,97 metros.

CONSELHEIRO CONFIRMADO

Não tem fundamento a informação publicada nesta terça-feira (6), na Coluna do Broadcast do Estado de S. Paulo. O site do jornal paulista havia informado que a diretoria da Usiminas, juntamente com uma comissão eleitoral interna, começou a se preparar para responder ao primeiro recurso que está sendo preparado por uma das chapas perdedoras do processo que elegeu o sindicalista Luiz Carlos Miranda representante dos empregados da companhia a uma vaga no conselho de administração”. Ouvida por esta coluna. na manhã de hoje, a assessoria de Comunicação da Usiminas esclarece que a empresa não está sendo questionada pela Comissão Eleitoral. Reitera também que o processo seguiu rigorosamente o regulamento e que a apuração e divulgação dos resultados se deram estritamente conforme as normas previamente estabelecidas, sendo acompanhado por comissão formada por representantes da empresa e dos sindicatos.

FOLIA COM JESUS

Tem início neste sábado (10), às 18h, e se estende até a próxima terça-feira (13), em Ipatinga, a 28ª edição do Anunciai, na área do hall de entrada do Ipatingão. A promoção é da Renovação Carismática Católica (RCC), com o apoio da Prefeitura de Ipatinga.

ATRAÇÕES

O evento, tradicional na cidade, é também conhecido como “Carnaval com Jesus’ e traz neste ano o tema “Retornai ao primeiro amor”. O Anunciai terá a participação dos pregadores Daniel Pio, do Conselho de Arquidiocese de Belo Horizonte; Fagner Cristian, de Piedade de Caratinga; e Joel Junior, do Ministério Jovem de Ipatinga; dos padres Cláudio Oliveira, de Antônio Dias; Jefferson Veronês, de Cachoeira Escura; e Roberto Gualberto, de Ipatinga; além da cantora Farlla Fabiana, de Belo Horizonte.

PÓS-GRADUAÇÃO

A PUC Minas programou para Ipatinga, em 2018, 12 cursos de pós-graduação latu-sensu e um MBA. Realizados em parceria com o Colégio São Francisco Xavier, estão previstas as especializações em Automação Industrial, Direito do Trabalho, Direito Processual Civil, Direito Público, Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva, Enfermagem em Urgência, Emergência e Trauma, Engenharia de Estruturas, Gerenciamento de Projeto, Gestão de Pessoas, Gestão Estratégica em Micro e Pequenas Empresas, Gestão Fiscal e Tributária e Perícia Contábil. O MBA será em Gestão Estratégica de Negócios.

REPUTAÇÃO

A reputação da classe política anda tão mal que tem pesquisa mostrando que 93% da população não acredita nos políticos. Os outros 7% são políticos.