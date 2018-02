Coluna William Saliba – 01/02/2018

COMEÇA HOJE O CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO EM IPATINGA

Tem início nesta quinta-feira (1º), o cadastramento biométrico para os eleitores de Ipatinga, Ipaba, Santana do Paraíso e Bugre. O atendimento é realizado no Cartório Eleitoral de Ipatinga a partir de agendamento pelo Disque Eleitor, 148, ou pelo site www.ter-mg.jus.br. A biometria é uma tecnologia que confere mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Acoplado à urna eletrônica, o equipamento biométrico confirma a identidade do eleitor pelas impressões digitais, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral.

***

PRÉ-CARNAVAL

Será neste domingo (4), no Parque Ipanema, o Pré-Carnaval de Ipatinga. A folia integra a programação especial do Projeto Domingo no Parque, com a tradicional Feirarte, comidas e artesanato pela manhã. Às 14h, os tambores e tamboris começam a repicar com o Samba de Raiz de Marina Gomes e Fernando Bento. Às 17 h, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Okolofé, desfila na Avenida Burle Marx com os seus 300 integrantes e muito samba no pé.

***

CULTURA

O Conselho Municipal de Política Cultural de Ipatinga já tem definida a sua diretoria executiva. Adilson Marcelino da Cunha é o novo presidente; Shirley Maclane Nunes Brito, vice; Leila Aparecida Cunha, secretária; e Douglas Evangelista de Oliveira, assessor de comunicação. Como suplentes, foram indicados Fernanda Coelho Carvalho e André Fernandes de Almeida. O mandato vai até dezembro de 2019. O diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Francisco Neto, informa que o conselho tem função deliberativa, normativa, fiscalizadora e consultiva nas áreas de atividades culturais do município.

***

NOVO ESTÚDIO

A competente e charmosa fotógrafa Duda Vindilino inaugura seu novo estúdio no Bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Ela recebe convidados e amigos neste sábado a partir das 16h, para comemorar a open house.

***

ARTE FAVELA

Em Belo Horizonte, o Museu Inimá de Paula recebe a partir do dia 2 de fevereiro a exposição Arte Favela – Memórias Urbanas, que apresenta 35 telas feitas por sete artistas convidados do projeto Arte Favela. As obras utilizam diversas técnicas, e representam a identidade dos artistas participantes, sendo eles, Ataíde Miranda, ED-Mun, Gud Assis, Hely Costa, John Viana, Nilo Zack e Scalabrini Kaos. A entrada é gratuita.

***

DESTINATÁRIOS

Tem endereço certo, o discurso da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, abrindo nesta quinta-feira (1º) os trabalhos do Judiciário em 2018: Lula e seus asseclas. Em nota o PT, partido de Lula, classificou o julgamento do TRF-4 condenando o ex-presidente como uma “farsa judicial”. Além disso, integrantes da legenda vêm pregando “desrespeito a decisões judiciais”.

***

PREVIDÊNCIA

O ministro Moreira Franco, da Secretária-geral da Presidência da República, utilizou a conta pessoal no Twitter para antecipar pesquisa do Ibope com relação à aceitação popular para a reforma da Previdência. De acordo com a mensagem divulgada, 44% da população é contrária às mudanças nas regras de aposentadoria. Segundo Moreira Franco, essa é a primeira vez que os entrevistados que se opõem ao tema representam menos da metade dos brasileiros.

***

HUMANZÉ

Gordon Gallup – um cientista americano que ficou famoso na década de 70 por realizar experiências sobre o autorreconhecimento com animais – disse em entrevista ao The Sun, que o primeiro híbrido de humano e chimpanzé nasceu em 1920. O pesquisador assegurou que o “humanzé” foi gerado em Orange Park, nos EUA, a partir da inseminação de uma chimpanzé com sêmen humano de um doador desconhecido e afirmaram que não só ficou grávida, como a cria nasceu. Os pesquisadores, temerosos pelas consequências éticas e morais, sacrificaram o bebê.

***

AMAZÔNIA AMEAÇADA

A ecologista da Florida International University, Elizabeth Anderson, denuncia o aumento do desenvolvimento de barragens nos Andes e a sua ameaça à biodiversidade e riqueza natural. A Amazônia é um dos habitats com maior biodiversidade do mundo e a conectividade Andes-Amazônia, facilitada pelos rios, mantém muitos sistemas naturais e humanos em todo o bioma, inclusive em território brasileiro, que concentra 60% da sua floresta. O grupo de cientistas documentou 142 barragens existentes ou em construção e 160 barragens nas cabeceiras de rios andinos da Amazônia.

***

SEXO

Um soldado norte-americano fazia o fichamento de um prisioneiro no Afeganistão.

— Qual o seu nome?

— Abu Abidalah.

— Sexo?

— Quatro vezes por semana.

— Não, não! É homem ou mulher?

— Homem, mulher… algumas vezes camelo também!

***

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Em dezembro de 2017, a produção industrial brasileira cresceu 2,8% frente a novembro, na série com ajuste sazonal, a maior alta desde junho de 2013 (3,5%). Nos quatro últimos meses, as taxas foram positivas, acumulando alta de 4,2%. Em relação a dezembro de 2016, a indústria teve alta de 4,3%, a oitava taxa positiva consecutiva na comparação com o mesmo mês do ano anterior (série sem ajuste), mas inferior às taxas de outubro (5,5%) e novembro (4,7%). Com isso, frente ao mesmo período de 2016, indústria cresceu 4,9% no quarto trimestre e 4,0% no segundo semestre. No acumulado de 2017, a produção industrial cresceu 2,5%, após quedas em 2014 (-3,0%), 2015 (-8,3%) e 2016 (-6,4%).