BANCOS REABREM HOJE AO MEIO-DIA

Após o feriado de Carnaval, as agências bancárias voltam a atender o público nesta quarta-feira de Cinzas (14), a partir do meio-dia.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc) e carnês que tiverem os dias 12 ou 13 de fevereiro como data de vencimento poderão ser pagas sem acréscimo nesta quarta, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Contas com código de barras podem ter o pagamento agendado nos caixas eletrônicos, no internet banking e pelo atendimento telefônico do banco. Já boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).