ATIVIDADES RECREATIVAS MARCAM A VOLTA ÀS AULAS EM IPATINGA

Os mais de 25 mil alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino de Ipatinga retornaram às aulas para o novo ano letivo nesta segunda-feira (5). São 43 educandários que entraram em atividade após o período de férias. Serão cumpridos 200 dias letivos previstos no calendário escolar deste ano, em atendimento ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

Os estudantes foram recepcionados com balões, cartazes, atividades lúdicas como brincadeiras e jogos, além de teatro e música. No cumprimento desta programação, houve grande integração entre novos e antigos alunos.

Ao longo desta semana também haverá momentos para revisão de conteúdos e dar introdução aos novos conteúdos pedagógicos que serão trabalhados neste ano, conforme adianta a Secretaria Municipal de Educação.

Quanto aos quatro novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), localizados nos bairros Nova Esperança, Bethânia-Canaã, Limoeiro e Vila Formosa, já estão com as equipes diretivas definidas e os últimos detalhes são cumpridos para início do atendimento à população a partir do próximo dia 19.

Nestes educandários há a previsão de serem atendidos entre 750 a 800 novos alunos. A demanda é oriunda do cadastro escolar realizado entre os meses de julho e agosto do ano passado.