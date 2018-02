ATIVIDADES DA AÇÃO EDUCATIVA ABREM INSCRIÇÕES NESTA SEMANA

Interessados de todo o Vale do Aço já podem se inscrever para participar das atividades oferecidas pela Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas em 2018. A partir desta semana, estão abertos os agendamentos para os programas “Portinari Pé de Mulato”, que integra a Série Espetáculos Didáticos; “Conhecendo a Usiminas” e “Oficina Cine-Aula”, que faz parte do Programa de Formação de Professores e Arte-Educadores. Os eventos são gratuitos e voltados à estudantes, professores e comunidade. Toda a programação é realizada pelo Instituto Cultural Usiminas, com o patrocínio da Usiminas, Sada, Massas Vilma, e apoio da Líder Indústria Mecânica, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O espetáculo “Portinari Pé de Mulato”, que abre as apresentações da Série Espetáculos Didáticos, estará em cartaz no Teatro do Centro Cultural Usiminas nos dias 7 e 8 de março, com sessões para escolas e famílias do Vale do Aço. A peça retrata a história de uma vizinha invejosa que coloca “olho gordo” em uma obra de Candido Portinari, fazendo com que a boneca Denise e seu Carneirinho caiam do quadro recém-pintado. O evento da Cia. Articularte (SP) reserva um roteiro cheio de suspense e curiosidade para o desfecho da história da Boneca Denise e seu carneirinho.

O “Conhecendo a Usiminas”, que acontece nos dias 13 e 17 de março, é uma visita lúdica à Usina de Ipatinga que mostra o processo de produção do aço na Usiminas. A atriz Raquel Vieira acompanha os participantes e conta a história da verdadeira jornada do carvão e do minério para se transformarem em bobinas de aço.

Já o Programa de Formação de Professores e Arte-Educadores está programado para os dias 13 a 16 de março e vai oferecer a “Oficina de Cine-Aula”, um encontro em que educador aprenderá sobre a história, teorias, criação e produção do cinema e audiovisual. A oficina será ministrada pelo jornalista e mestre em História Social, Sávio Tarso.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, ressalta a qualidade artística do que está sendo oferecido à comunidade: “selecionamos com muito cuidado e carinho as atividades educativas para o primeiro semestre de 2018. Sabemos da responsabilidade que temos junto às escolas do Vale do Aço e, temos certeza, as ações serão um sucesso”, complementa a diretora ressaltando que, em 2017, mais de 28 mil pessoas participaram das atividades oferecidas pela Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas.

A programação completa para o primeiro semestre deste ano pode ser acessada pelo site www.institutoculturalusiminas.com e os interessados em participar devem fazer seus agendamentos pelo telefone 31.3824.3731 (terça a sexta, das 9h às 17h).

Serviço:

7 e 8/3

Série Espetáculos Didáticos

Portinari Pé de Mulato

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 9h, 14h e 19h

Duração: 50 min

Classificação: acima de 4 anos

Agendamento escolar na Ação Educativa, a partir do dia 1º de fevereiro pelo telefone: 31.3824.3731

13 e 17/2

Conhecendo a Usiminas

Local: Usiminas – Usina de Ipatinga

Duração: 3h

Horário: 8h e 14h

Classificação: acima de 10 anos

Agendamento escolar na Ação Educativa, a partir do dia 1º de fevereiro pelo telefone: 31.3824.3731

13 a 16/3

Programa de Formação de Professores e Arte-Educadores

Oficina de Cine-Aula

Local: Centro Cultural Usiminas

Duração: 16h

Horário: 18h às 22h

Agendamento escolar na Ação Educativa, a partir do dia 1º de fevereiro pelo telefone: 31.3824.3731