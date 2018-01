WHATSAPP PARA NEGÓCIOS É LIBERADO NO BRASIL

O WhatsApp disponibilizou a versão no Brasil, para micro e pequenas empresas a partir desta quinta-feira (25). O aplicativo já estava em funcionamento para celulares Android em outros países como: Indonésia, Itália, México, Reino Unido e Estados Unidos. Com ele, é possível destacar a conta como um “perfil empresarial” e colher estatísticas para entender se as estratégias de comunicação das empresas estão funcionando.

Entre as funcionalidades disponíveis, estão responder dúvidas de consumidores e atender reclamações de forma automática, a qualquer hora do dia ou da noite, bem como a personalização de um perfil específico para as empresas, com dados sobre horário de atendimento, endereço e descrição do negócio, por exemplo.

Outro recurso é a possibilidade de acessar as estatísticas das interações com consumidores. As companhias poderão ver quantas mensagens foram lidas, por exemplo. “Os empresários vão poder medir como os consumidores estão recebendo aquilo que eles estão mandando”, diz o gerente de produtos do WhatsApp Bussines, Metu Singh. “O que você quer saber de uma empresa é muito diferente do que quer saber de um amigo”, completou Singh.

GRÁTIS

O app pode ser baixado gratuitamente, mas é necessária a realização de um cadastro da empresa, com informações como endereço, descritivo do negócio e um número de telefone vinculado. Não é necessário informar um CNPJ. Os consumidores não precisam baixá-lo, pois poderão falar com as companhias usando o programa que já possuem em seus aparelhos. Segundo o WhatsApp, as contas serão verificadas para comprovar que o telefone é mesmo de determinada empresa.

“Mais de 80% dos pequenos negócios na Índia e no Brasil dizem que a ferramenta os ajuda a se comunicar com clientes”, diz comunicado do WhatsApp. Essa é a primeira grande mudança no uso do aplicativo desde que a empresa foi comprada pelo Facebook, em 2014. Na época, não estava claro como a companhia de Mark Zuckerberg iria lucrar com o dispositivo de mensagens.

Quatro em cada cinco pequenas empresas no Brasil usam o WhatsApp como ferramenta de trabalho, apontou uma pesquisa da Morning Consult, feita a pedido do Facebook. O app faz parte de uma tentativa da empresa de transformar sua popularidade entre usuários comuns em combustível para fazer decolar suas plataformas corporativas, anunciadas no ano passado.