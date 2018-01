VEM AÍ MAIS UMA EDIÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DA USIPA

A Usipa promete muita diversão para as crianças e adolescentes do Vale do Aço na segunda quinzena de janeiro (15 a 26), quando ocorre a Super Colônia de Férias do clube. A menos de duas semanas para o evento o clube já anuncia que restam poucas vagas, e em algumas faixas etárias já esgotou.

Preparada para crianças e adolescentes de 3 a 15 anos de idade, a colônia de férias usipense ocorre durante 10 dias no período da tarde. No local os participantes são divididos em grupos por faixa etária e devidamente identificados por cores. Uma equipe de monitores especializados, em sua maioria profissionais ou estudantes de educação física, atuam junto à garotada preparando muitas atividades que garantirão a diversão dentro e fora da água. Entre as mais pedidas estão tirolesa, torta na cara, visita lúdica ao zoo, futebol de sabão, boate teen (para colunis acima de 11 anos) e, claro, o tradicional grito de guerra, momento em que todos os grupos criam uma identidade motivacional que é exibida ao final de cada dia. A equipe que apresentar o melhor grito de guerra recebe ao final da Super Colônia uma surpresa.

Conhecida pelo profissionalismo e qualidade do serviço prestado, a Colônia de Férias da Usipa conta com uma bagagem de 31 edições de sucesso, e a organização do evento já garante que a 32ª edição não será diferente e promete ser ainda melhor. Tudo preparado para garantir as férias inesquecíveis da garotada, num ambiente sadio, com muita segurança e diversão, o que garante a tranquilidade dos pais.

Os colunins recebem uniformes, squeeze do evento, lanche e transporte exclusivo para as cidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo e Cidade Nova.

Você já imaginou seu filho ser um Super Herói?! Se ainda não decidiu qual será a programação dos seus filhos nas férias, a hora é essa! Quem tem super poderes não vai perder!

SERVIÇO

Data: 15 a 26 de janeiro

Inscrições: (31) 3801.4350

Faixa etária: 3 a 15 anos de idade