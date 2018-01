USIMINAS VOLTA A OFERECER BOLSAS DE ESTUDO

A Usiminas está retomando a oferta de bolsas de estudo no Colégio São Francisco Xavier, em mais uma etapa de seu processo de revitalização,. As vagas são destinadas a filhos de empregados de nível operacional da Usina de Ipatinga, Usiminas Mecânica e Unigal e garantem o custeio de 85% das mensalidades.

Ao todo serão 26 novas vagas para estudantes entre o 2º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio. Além das novas vagas, a Usiminas também manteve outras 88 bolsas disponibilizadas em anos anteriores. Desta forma, em 2018 serão 114 alunos contemplados com o subsídio da companhia. A seleção dos novos alunos será realizada por meio de provas aplicadas pela escola.

RETOMADA

O diretor corporativo de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoal, Luís Márcio Araújo Ramos, lembra que há quase sete anos o Programa de Bolsas de Estudo não era realizado na Usiminas. “A empresa está em busca da retomada da sua posição de destaque no cenário nacional e nosso desejo é que os colaboradores e seus familiares cresçam junto com a Usiminas, por isso essa iniciativa é tão relevante para todos nós”, afirma.

Ao longo de 2017, a Usiminas vem conseguindo vencer a crise e tem dado continuidade a ações paralisadas durante este período de maior complexidade. Iniciativas com o “Férias na Usiminas”, visita de familiares, programa de recrutamento interno e Encontro de Líderes são alguns exemplos que voltaram a ser realizados no ano passado. Todas as ações visam a valorização dos colaboradores e a melhoria do clima interno. A empresa tem expectativa que 2018 seja um ano de retomada de outros projetos de desenvolvimento para os seus colaboradores.