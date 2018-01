USIMINAS ABRE SELEÇÃO DE ESTÁGIO TÉCNICO

Estudantes de cursos técnicos têm até o dia 31 de janeiro para se inscreverem no Programa de Estágio da Usiminas. A empresa está com vagas abertas para diversas unidades produtivas em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O programa tem duração de um ano, podendo ser estendido por mais um ano. “O objetivo é promover o conhecimento prático e ampliar a visão e escopo da sua formação através das situações reais de trabalho para os estudantes que anseiam por uma carreira técnica”, avalia Érica de Cássia Barbosa Marques, gerente de Treinamento, Desenvolvimento Humano e Seleção da Usiminas.

Para participar, o estudante deve estar matriculado em alguns dos cursos selecionados e/ou ter vínculo com a instituição de ensino até dezembro de 2018. A empresa oferece aos futuros estagiários bolsa-auxílio, transporte e alimentação na empresa. A lista com as oportunidades em cada localidade e o formulário para inscrição estão disponíveis no site www.usiminas.com/pessoas.