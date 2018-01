UMA MISTURA PERFEITA, SAMBA E JAZZ

A Estação do Samba desse fim de mês traz a alquimia musical de Vaninho Vieira e sua solução infalível de Samba e Jazz. Para celebrar o ritmo, marca cultural do nosso Brasil, e dar fôlego para essa segundona, o músico apresentará sucessos da música popular nacional e internacional.

Natural do Vale do Jequitinhonha, mas habitante do Vale do Aço há mais de 20 anos, Vaninho já foi finalista de concursos musicais em nível nacional. Além dos palcos regionais como o Ipatinga Live Jazz, o músico também se apresentou no Sesc Palladium, no teatro Tom Jobim no Rio de Janeiro e no Espaço Oscar Niemeyer em Curitiba.

Toda experiência e domínio musical do artista garante um show que impressiona até os ouvidos mais exigentes.

Serviço:

Estação do Samba – Vaninho Vieira

Data: 29/01​​

Horário: 19h30

Local: Praça de alimentação

Show gratuito